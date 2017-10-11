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    Dışişleri'den sert tepki: BM kararlarının ihlalidir

    İHA
    11.10.2017 - 23:16 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul-Ortaköy’de gerçekleştirilen terör eylemiyle ilişkili olarak iadesinin talep edildiği İbrohimjon Asparov’un Danimarka makamları tarafından serbest bırakılmasının BM kararlarının ihlali olduğunu açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Danimarka makamlarının, Türkiye’nin 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul-Ortaköy’de gerçekleştirilen terör eylemiyle ilişkili olarak iadesini talep ettiği İbrohimjon Asparov adlı şahsın iadesini reddetmesi ve adı geçeni serbest bırakması başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2178 (2014) sayılı kararı olmak üzere DEAŞ’la mücadeleye ilişkin BM kararlarının ihlalidir” denildi.

    "MESNETSİZ İDDİALAR"

    Açıklamada, Danimarka’nın, farklı milletlerden 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bir terör eylemiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen şahsın DEAŞ’la mücadelede kilit konumda bulunan Türkiye’ye iadesini mesnetsiz iddialar öne sürerek reddetmesinin, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara da bir darbe teşkil ettiği belirtildi.

    KARARLILIK VURGUSU

    Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, yabancı terörist savaşçılarla mücadele çerçevesinde, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen 5 bin 217 yabancıyı sınır dışı ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Yürütülen operasyonlar çerçevesinde DEAŞ, El-Nusra ve El Kaide’yle ilişkileri nedeniyle, 3 bin 831’i yabancı uyruklu olmak üzere 8 bin 447 kişi gözaltına alınmış ve 2 bin 946 kişi tutuklanmıştır. Aynı kararlılığı diğer ülkelerin de göstermesi gerekir.”

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    Etiketler: bm , dışişleri , karar , danimarka
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