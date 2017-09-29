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Son dakika... Dış ticaret açığında artış

Hürriyet Haber
29.09.2017 - 10:02 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin dış ticaret açığı Ağustos'ta %22,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ağustos ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %12,3 artarak 13 milyar 289 milyon dolar, ithalat %15,3 artarak 19 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %22,8 arttı

Ağustos ayında dış ticaret açığı %22,8 artarak 5 milyar 873 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ağustos ayında %71,2 iken, 2017 Ağustos ayında %69,3'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %2,6 arttı, ithalat %7,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %14, ithalat %17,6 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %9,4 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ağustos ayında %46,5 iken, 2017 Ağustos ayında %45,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %9,4 artarak 6 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ağustos ayında 1 milyar 340 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 971 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İngiltere ve 717 milyon dolar ile ABD takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ağustos ayında 2 milyar 116 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 859 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 590 milyon dolar ile Rusya ve 986 milyon dolar ile İtalya izledi.

Etiketler: dış ticaret açığı , ithalat , ihracat
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