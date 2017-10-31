Son dakika... Dış ticaret açığı Eylül'de yüzde 85 arttı

Dış ticaret açığı %85 arttı



Eylül ayında dış ticaret açığı %85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında %71,3 iken, 2017 Eylül ayında %59,3'e düştü.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %5 azaldı, ithalat %10,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %5,4, ithalat %26,3 arttı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %7,9 arttı



Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Eylül ayında %50,2 iken, 2017 Eylül ayında %49,8 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 5 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Eylül ayında 1 milyar 234 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 766 milyon dolar ile İngiltere, 678 milyon dolar ile ABD ve 654 milyon dolar ile Irak takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Eylül ayında 2 milyar 142 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 914 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 821 milyon dolar ile Rusya ve 999 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 olurken imalat sanayi ithalatı içindeki payı %14,6 oldu