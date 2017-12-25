Flaş gelişme... Bahçeli Gül'ü eleştirdi

İşte Bahçeli’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

Türkiye’nin sosyal ve siyasal iklimini zehirlemek, birlik ve dirliğini zedelemek isteyen meşum emel ve malum karanlık hedeflerde bir gerileme, bir nedamet yahut bir ıslah hali maalesef görülmüyor, görülemiyor.

Kriz severler her fırsattan istifadenin peşindeler. Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler. Yetmedi mi bunalımlar? Yetmedi mi ağır ve beka düzeyindeki sorunlar?

“ALAYINA YAZIK, HEPSİNE YAZIKLAR OLSUN!”

Dün yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun!

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki olayların bastırılması kapsamında hareket eden vatan evlatlarının 6755 Sayılı Kanunun 1’nci Fıkrası uyarınca hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınmıştır.

“BUNDAN GOCUNANLAR FETÖ’NÜN KURŞUN ASKERLERİDİR”

Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir.

15 Temmuz gecesi ve devamında; 251 kardeşimiz şehit, 2194 kardeşimiz de yaralanmıştı. İşgalin soğuk, acıklı ve alçak teşebbüsünü 80 milyon yaşamıştı. Devletin ayağa düşmemesi için kahramanlar toprağa düşmüştü. Kim, neyden bahsediyor? CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor?

“BU SORUYA EVET DİYENLER VAR İSE BİZE GÖRE VATAN HAİNİDİR”

FETÖ’ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ’nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur.

Devletin zora düştüğü her şart ve anda millet devreye girerek gereğini muhakkak yapmış, yapmasının önüne de hiçbir kokuşmuş ve işbirlikçi geçememiştir. 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da Türk milleti meşru müdafaa refleksiyle zalimleri, hainleri, haşhaşileri fitnelerinde boğmuştur.

FETÖ’den hesap sormaya yanaşmayan,FETÖ’yü aklamak için kırk takla atan CHP’nin 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesini bahane ederek çıldırmış gibi korku yayması,arkasına taktığı marjinal siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla patırtı gürültü çıkarması tek kelimeyle rezalettir.

ABDULLAH GÜL'E ELEŞTİRİ

İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum.

15 Temmuz’da devletin bekası için millete tarihi bir görev düşmüştür. Ve bu görev icra edilmişken, sonucu itibariyle gelecek yıllarda doğabilecek risk, tehlike ve cezai sorumluluğun önceden bertaraf edilmesi milli şuur ve ruhun kaçınılmaz icabıdır.

“MEZKÛR BU MADDENİN ÖRTÜLÜ AF OLARAK SUNULMASI SEFİL BİR UYDURMADIR”

OHAL kapsamında çıkarılan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesinden rahatsız olmak; 251 şehide hakaret,2194 gazimize haysiyetsiz bir saldırıdır. Mezkûr bu maddenin örtülü af olarak sunulması sefil bir uydurmadır.Çünkü ortada suç yoktur, suçlu yoktur, sadece hainlerin kalkışması vardır.

“ANLAŞILAN FETÖ HALA AKTİF VE FAALDİR”

Anlaşılan FETÖ hala aktif ve faaldir. Kripto damar çalışmaktadır. Korku seanslarıyla 15 Temmuz’un rövanşını almaya azmetmiş odak ve kirli mahfiller hareketlidir. Ancak bunlar yine ve bir kez daha yenilip dağıtılacaklardır.

Eğer, 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da milli ayaklanış olmasaydı, millet kaderine bizatihi müdahale etmeseydi, kimin dost kimin düşman olduğunun anlaşılmadığı bir ortamda Türkiye mahv-ı perişanlığa sürüklenecek, ortada ne bir devletten ne de bağımsızlıktan bahsedilecekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki; “Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin…”

“MELANET MUTLAKA DEVRİLMELİDİR”

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tortu ve kalıntılarıyla birlikte kökten kazınasıya kadar OHAL sürmelidir. Pensilvanya lobisinin samimiyetsiz demokrasi, temelsiz özgürlük, asılsız insan hakları sözlerine aldırış edilmemeli, melanet mutlaka devrilmelidir.

Bunlar devletini, milletini, vatanını canından aziz bilen bir Devlet sözü, bir Devlet beyannamesidir. Devletin bekası, milletin birlik ve kardeşliği şer oyunlara, pis senaryolara kurban verilmeyecektir. Diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın.

Ayrıca ve son olarak, taşeron firmalarda çalışan kardeşlerimizin hak ettikleri kadroya kavuşacak olmalarından ziyadesiyle mutluyum ve bu çerçevedeki desteğimiz de tamdır.

İŞTE TARTIŞILAN O MADDE

696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Daha önceki düzenleme şöyleydi :

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

TARTIŞMAYA İYİ PARTİ DE KATILDI

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan KHK'lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suç teşkil edebilecek bir eyleminden ötürü bir kimsenin asla hukuken sorumlu tutulamayacağına dair cezasızlık düzenlemelerinin Anayasanın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu" ifade eden Çıray, "Anayasa Mahkemesinin anayasaya aykırı olan KHK'ler konusunda yetkisizlik belirterek varlığını tartışma konusu haline getirdiğini" ileri sürdü.

"ÇOK İLGİ ÇEKİCİ"

Çıray, KHK'deki 121. maddede yapılan düzenlemenin "çok ilgi çekici" bulduğunu belirterek, "Bu hüküm hukuk bakımından genel af niteliğindedir. Çünkü bu düzenleme sonucunda kapsama giren suçlar hakkında artık kamu davası açılamaz. Açılmış kamu davaları da düşecektir. Dünkü KHK'yle genel af çıkarılmıştır. Genel affı çıkarma yetkisi sadece TBMM'ye aittir. Meclis tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla çıkarılabilir. TBMM dışında hiç kimse, hiçbir nedenle af çıkaramaz. Hiç kimse hiçbir nedenle yargıdan muaf tutulamaz." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin, "Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemeyecek maddeleri tehlikeye düşürüldüğü için daha önce yaptığı gibi yorum hakkını kullanması ve Anayasadaki ilgili maddeleri koruması gerektiğini" vurgulayan Aytun Çıray, gelecekte çıkarılacak bir KHK ile Anayasa Mahkemesinin lağvedilmesi halinde başvurulacak bir kurum kalmayacağını iddia etti.







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