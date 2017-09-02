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    Son dakika... Devlet Bahçeli: 'Kör Niko öne geçti, ben de ona yanıyorum!'

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 14:44 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 15:21

    MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Sosyal medyada tartışılan 'Kör Niko' benzetmesine açıklık getiren Bahçeli, "Kör Niko Türkiye gündeminin önüne geçti, ben de ona yanıyorum" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin satır başları şöyle:

    "(Bozkurt işareti tartışmasıyla ilgili soru üzerine) Bizlerden ayrılmış olanlar veya ayıklanmış olanların siyasi tercihleriyle nasıl bir yol izleyecekleri onların bileceği iştir. O süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde millet olarak göreceğiz.

    'KÖR TİKO... NİKO!'

    (Kör Niko benzetmesiyle ilgili soru üzerine) Çanakkale şehitliğinde adaletle alakalı bir toplantının yapıldığı yerde bazı partililerin çilingir sofrası kurduklarına dair basında yer alan görüşler olmuştur. CHP yöneticileri de bunu yapanları tespit etmek suretiyle tedbir alacaklarını söylemişlerdir. Türkiye’de şehitlerimizin bulunduğu herhangi bir alanda içki içilmesini doğru bulmamaktayız.

    Türkiye’de içki yasağı yoktur. Türkiye’de herkes her yerde içki alabilir. İstanbul’da da çok sayıda tarihi meyhaneler vardır. Bunlardan birisi de Kör Tiko’dur... Niko'dur. Burada dilimin sürtüşmesi Niko’nun nerede olduğunu bilmemezlikten kaynaklanıyor. Cumhuriyet gazetesine bir sürpriz yapayım dedim. Niko ile alakam olmadığını görmüş olurlar. Ama bazı çevreler saat 6’dan sonra rakı burcuna girmiş olduklarından nereden kimin olduğunu hepimizden iyi bilirler.

    'KÖR NİKO TÜRKİYE GÜNDEMİNİN ÖNÜNE GEÇTİ' 

    Bir şey not olarak düşmek istiyoruz meyhaneyi akşam mekan tutanlar orada sazlı sözlü eğlenceye girebilirler koro halinde ve solo halinde şarkılar okunabilir. Bazı ticaret erbapları meyhane şarkılarının da CD’sini yapmış olabilirler. Onunla bizim söylediklerimizi karıştırmamak lazım. Kör Niko Türkiye gündeminin önünde geçti ben de ona yanıyorum."

    Bahçeli'nin dünkü çıkışının ardından "Kör Niko" ile neyi kast ettiği sosyal medyada yoğun olarak tartışılmış, bazı kullanıcılar MHP liderinin bugün bahsettiği "meyhane şarkıları" albümüne de dikkat çekmişti.

    İşte o albüm:

    Kör Niko kimdir Kör Niko açıklaması geldiKör Niko kimdir? Kör Niko açıklaması geldi

    Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , bayramlaşma
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