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    Son dakika... Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

    RIFAT BAŞARAN - MELTEM ÖZGENÇ/ANKARA - DHA
    19.10.2017 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Son dakika: CHP eski lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a refleks tetkikleri yapıldı. Beyin tomografisi çekildi. Tomografi sonucu değerlendirme toplantısı ise devam ediyor. Hastane yönetiminden edinilen bilgiye göre toplantının ardından saat 13.00'te kamuoyuna Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili, "Beklenen gelişmeler olumlu ve inşallah daha güzel olacak" dedi.

    Hürriyet'e bilgi veren diğer kaynaklar ise sabah yapılan refleks tetkikleri ile çekilen beyin tomografisine göre Baykal'ın durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

    72 SAATLİK KRİTİK DÖNEMİ ATLATTI

    Geçtiğimiz Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Beyine giden ana damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen ve 4 günde 3 kez ameliyat edilen Baykal, ilk operasyondan sonraki 72 saatlik kritik dönemi atlattı.

    SAĞLIK BAKANI: BEKLENEN GELİŞMELER OLUMLU VE İNŞALLAH DAHA GÜZEL OLACAK

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile görüşmesi sırasında Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Bakan Demircan, "Sayın Baykal'ın tedavisi devam ediyor. Beklenen gelişmeler olumlu ve inşallah daha güzel olacak. Şu anda uyutma devam ediyor beynin istirahat ettirilmesi için. Şu anda özel değişiklik yok. Umuyoruz inşallah sayın Baykal bu ciddi rahatsızlığı atlatacaktır" değerlendirmesini yaptı.

    Bu arada sabah saatlerinden bu yana hastaneye ziyaretler devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hastaneye gelerek Baykal’ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra doktorlarından bilgi aldı.

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    Etiketler: Son dakika , Hastane
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