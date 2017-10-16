Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

    Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 08:36 | Son Güncelleme:

    CHP'nin eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa dönüşünde üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle yaşanan ateşlenme sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Baykal'ın bir damarında pıhtı tespit edildi ve tıkanan damarı için anjiyoya alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusuydu ancak yapılan anjiyoyla damar açıldı, o pıhtının yarattığı sorunlar giderildi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Üniversitesi Rektörü'nü arayarak Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

    CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarını sürdürüyordu. Türkiye'ye dönen Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle önce bir özel hastenede sonra Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde Baykal'ın bir damarında pıhtı tespit edildi. Tıkanan damarı yapmak için Baykal'a anjiyo yapıldı.

    ANJİYO İLE DAMAR AÇILDI

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Baykal'ın bulunduğu hastaneye gitti. Çıkışta açıklama yapan Bingöl, ziyaret çıkışı yaptığı açıklamada, "Antalya milletvekilimiz Deniz Baykal, bugün sabah saatlerinde solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve çarpıntı şikayetleri önce bir özel hastaneye kaldırılıyor daha sonra ileri tetkik yapmak üzere İbni-Sina Hastanesine transfer ediliyor. Pıhtı atması sonucu damar tıkanıklığı söz konusu, yapılan anjiyo ile damar açıldı. Pıhtının oluşturduğu sorunlar giderildi. Şu anda yoğun bakıma alıp takip edecekler" ifadelerini kullandı.

    'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

    Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş'ten bir açıklama geldi. NTV canlı yayınına telefonla katılan Ateş, Baykal'ın hayati tehlikesi olmadığını söyledi. Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal da hastanede bulunuyor.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi.

    Etiketler: HASTANE , Son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri