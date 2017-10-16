Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarını sürdürüyordu. Türkiye'ye dönen Baykal, gece yarısı yüksek ateş nedeniyle önce bir özel hastenede sonra Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde Baykal'ın bir damarında pıhtı tespit edildi. Tıkanan damarı yapmak için Baykal'a anjiyo yapıldı.

ANJİYO İLE DAMAR AÇILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Baykal'ın bulunduğu hastaneye gitti. Çıkışta açıklama yapan Bingöl, ziyaret çıkışı yaptığı açıklamada, "Antalya milletvekilimiz Deniz Baykal, bugün sabah saatlerinde solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve çarpıntı şikayetleri önce bir özel hastaneye kaldırılıyor daha sonra ileri tetkik yapmak üzere İbni-Sina Hastanesine transfer ediliyor. Pıhtı atması sonucu damar tıkanıklığı söz konusu, yapılan anjiyo ile damar açıldı. Pıhtının oluşturduğu sorunlar giderildi. Şu anda yoğun bakıma alıp takip edecekler" ifadelerini kullandı.

'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş'ten bir açıklama geldi. NTV canlı yayınına telefonla katılan Ateş, Baykal'ın hayati tehlikesi olmadığını söyledi. Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal da hastanede bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi.