Son dakika: Dehşet! 'Araçta ölü var polisi aradım'



Olay, 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya’nın Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi Muhtarı Mustafa Ç. (53) 5 yıldır birlikte yaşadığı ve dini nikahlı olduğu Hacer Göral'ın (45) içinde bulunduğu 42 JD 310 plakalı otomobili yol kenarına park etti. Araçtan inerek yol kenarında bulunan bir parka giden ikili bir süre oturarak kavun kesti. Tekrar otomobile dönen ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ç. kavun kestiği bıçakla yanında oturan Hacer Göral’ı boynundan ve kalbinden bıçakladı.

"Araçta ölü var, polisi aradım" dedi

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Mustafa Ç. aynı bıçakla kendini de yaraladı. Çevreden geçen bir kişi, Mustafa Ç.’yi kanlar içerisinde görmesi üzerine şüpheliye iyi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Mustafa Ç. "Araçta ölü var, polisi aradım" demesi üzerine ihbarcı polisi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuk annesi Hacer Göral’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Ç. ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının 3 ay önce Mustafa Ç'nin kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikayette bulunduğu öğrenildi.