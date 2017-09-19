Neşe Sapmaz: Defalarca şikayetçiyim dedim vazgeçmedim

Ünlü sunucu Neşe Sapmaz, iş için tanıştığı Ümit Arıkan hakkında kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuş. Sanık Ümit Arıkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ‘Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle zincirleme cinsel taciz’ suçlarından dava açılmıştı.
ŞİKAYETÇİ OLDUĞUNU BELİRTTİ
Bursa’da ikamet eden müşteki Neşe Sapmaz, 4 Nisan’da Bursa 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya katıldı. Sapmaz buradaki ifadesinde, “Sanıkla 11 Kasım 2016’da bir restoranda tanıştım. Birbirimize iş amaçlı telefon numaralarımızı verdik. İki gün sonra telefonuma taciz mesajları geldi. O öyle mesajlar atınca ben de kendisine ‘Yavaş’ diye mesaj çektim. Ancak kendisi taciz içerikli mesajlarına devam etti. Ben de gittim şikayetçi oldum. Şuan sanık hakkındaki şikayetim devam ediyor. Kendisi özür dilemek yerine beni tehdit ettiği için kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.
SAVCILIK AŞAMASINDA VERDİĞİ DİLEKÇEDEN VAZGEÇMİŞTİ
Henüz dava açılmamışken soruşturma esnasında bir ara şikayetinden vazgeçen müşteki mahkemedeki ifadesinde de konuya ilişkin şunları söyledi: “Sanık beni bir ara tehdit ettiği için korkmuştum. Avukatımla görüştüm. Kendisi savcılığa benim istediğim doğrultusunda şikayetten vazgeçme dilekçesi verdi. Daha sonra şikayetimden vazgeçtim ve Cumhuriyet Savcımızla görüşerek şikayetimin devam ettiğini söyledim
ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR’
Müşteki Neşe Sapmaz’ın Bursa’da alınan ifadesinin ardından İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Ümit Arıkan ve müşteki Neşe Sapmaz’ı avukatları temsil etti. Sanık Ümit Arıkan’ın avukatı savunmasında “Özetle şikayetten vazgeçilmesi, geçerli bir şikayetten vazgeçme beyanı olması ve bundan vazgeçme usulen mümkün olmadığı için açılan kamu davasının düşürülmesini talep ediyoruz” dedi. Müşteki Neşe Sapmaz’ın avukatı ise “Şikayetimiz devam etmektedir” dedi.
MAHKEME ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ DEDİ
Mahkeme, sanık hakkında ‘cinsel saldırı’ suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasının suçun takibinin şikayete tabi olduğu, müşteki tarafından yapılan şikayetten vazgeçme beyanının usule uygun olduğu ve vekaletnamede yetkisinin bulunması da göz önünde bulundurularak şikayetten vazgeçtiği anlaşıldığı gerekçesiyle sanık düşürülmesine karar verildi.
VAZGEÇMEDİM İSTİNAF’A GİDECEĞİM
Öte yandan karara isyan eden Neşe Sapmaz Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben her zaman cinsel saldırının karşısında kadının yanında bulundum. Savcılık aşamasında bir ara korktuğum için avukatımla dilekçe sunarak vazgeçtim. Ancak sonra savcımızla konuşunca vazgeçmeyeceğimi şikayetimin devam ettiğini söyledim ve dava açıldı. Mahkemedeki ifademde defalarca vazgeçmediğimi söylememe ve avukatımın da bunu belirtmesine rağmen vazgeçtim gibi gösterildi. Bu doğru değildir. İstinaf’a gideceğiz.”
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