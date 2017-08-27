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    Son dakika... DEAŞ'e büyük darbe! Geri alındı...

    AA
    27 Ağustos 2017 - 12:43Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 13:26

    Irak ordusu, Telafer kent merkezini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı.

    Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Orduya bağı zırhlı birlikler, Haşdi Şabi'ye ait 2, 9, 11'inci birlikleri, Askeri, Sanayi, Maarid semtlerini ve Telafer Kapısı'nı DEAŞ'tan kurtardı. Böylece ilçe merkezinin tüm semtlerinde kontrol sağlandı." ifadelerini kullandı. Yarullah, örgütün elinde yalnızca İyadiyye bölgesinin bulunduğunu belirterek, Irak güçlerinin bu bölgeyi almak için harekat başlattığını kaydetti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı. 

    Etiketler: DEAŞ , Telafer , ırak ordusu , Son dakika
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