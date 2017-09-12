Son dakika! DEAŞ o bölgeyi PKK'ya bıraktı

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, terör örgütü DEAŞ, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinde, ABD destekli PKK/PYD karşısında tek bir kurşun atmaksızın iki günde yaklaşık 45 kilometre çekildiğini yazdı.

Tesnim’de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Terör örgütü PKK/PYD, ABD desteğiyle önceki gün başlattığı sözde 'Cezire Fırtınası' operasyonuyla, 2 günde 45 kilometre mesafe kat ederek, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor kentinin 6 kilometre yakınına ulaştı.

PKK/PYD, herhangi bir direnişle karşılaşmadığı ilerleyişi sonrası Bir Dumayn, Huceyf Zarrab, Alice, Faydat ez-Zarrab, Vadi El Humeyr, Ebu Sakira ve Deyrizor kent merkezinin kuzeyindeki sanayi alanı ile tekstil depolarının yer aldığı bölgelerde hakimiyeti ele aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, büyük bölümünü işgal ettiği il kırsalından, çatışmadan, hızla güneybatı yönünde çekiliyor. Bu durum akıllara DEAŞ ile PKK arasında yapılmış bir anlaşma olasılığını getiriyor.”

RUS SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

31 Mayıs'ta Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kalaba ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a, Rusya Savunma Bakanlığı'nın DEAŞ ile PKK arasında anlaşma yapıldığına dair açıklaması sorulmuştu.

Lavrov, bu soru karşısında “Savunma Bakanlığımız, güvenilir verilere dayanan bu bilgiyi teyit etti. Dahası, bu bilgi kamuoyuna yansıdıktan kısa bir süre sonra DEAŞ üyeleri Rakka'dan ayrılıp Palmira'ya hareket etti.” demişti.