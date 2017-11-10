Son dakika! 'DEAŞ liderinin yeri belli oldu'

Lübnan'da Hizbullah'ın medya organlarından El Mayadin televizyonu, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin, Suriye ordusu Elbu Kemal'e operasyon başlattığı sırada kasabada olduğunun bildirildiğini duyurdu.

Reuters ajansının aktardığı haberde Bağdadi'nin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Bazı medya organları bugüne dek Bağdadi'nin ölümü iddiasıyla ilgili çeşitli haberler yayımlamış ancak daha sonra bu bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak Eylül ayında, 2014'te "halifeliğini" ilan eden DEAŞ lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştı.

Suriye'de ise DEAŞ'e karşı savaşan rejim güçleri, ülkede örgütün elinde kalan Irak sınırındaki Elbu Kemal kasabasın da geri aldıklarını açıklayarak, zafer ilan etmişti.