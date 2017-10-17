Son dakika... DEAŞ Kerkük'e saldırdı: Büyük panik...

Irak ordusundaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonla meşgul olmasından yararlanan DEAŞ militanları, kent merkezinin 45 kilometre batısında yer alan Ed-Dibs ilçesine bağlı El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçirdi.

AA'nın haberine göre DEAŞ militanlarının bölgede petrol kuyularının olduğu alana doğru ilerlediği, köylerdeki sivillerin de komşu bölgelere kaçtığı ifade edildi. Kaynaklar, söz konusu militanların Irak güçlerinin kontrolü sağladığı Havice ilçesinden kaçan DEAŞ üyeleri olduğunu aktardı.

Irak ordusundan konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.





IRAK ordusu ve Şii ağırlıklı Haşdi Şabi milisleri, pazartesi sabaha karşı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) silahlı gücü peşmergenin denetimindeki petrol zengini Kerkük şehrine yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Operasyondan hemen önce Bağdat yönetimi, IKBY’yi Kerkük’e terör örgütü PKK unsurlarını sokmakla suçlayıp, bunun ‘savaş ilanı’ olduğunu açıklamıştı. Fransız AFP haber ajansı, önceki gece boyunca çıkan çatışmalarda en az 10 peşmergenin öldüğünü, 27’sinin yaralandığını ve onlarca peşmerge savaşçısından da haber alınamadığını aktardı. Peşmerge, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye ait en az 5 ABD yapımı Hummer zırhlı aracı tahrip ettiğini iddia etti. IKBY’ye bağlı Peşmerge Güçleri Genel Komutanlığı da, Kerkük’e yönelik saldırının açık savaş ilanı olduğunu belirterek, Irak Başbakanı İbadi hükümetinin çatışmayı başlattığı gerekçesiyle “ağır bedel ödemesi” gerektiğini kaydetti.

OPERASYON GECE YARISI BAŞLADI

Irak güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi, gece yarısı 'K1 askeri üssü' ve petrol kuyularını Peşmerge'den almak için harekete geçti. Irak ordusu şehirdeki Halit Köprüsü, Riyat yolu, Halit vilayet binası, Meryem Tepesi geçidi ve Reşat’ın kontrolünü, K-1 Askeri Üssü, Turklin ve Yaji Sanayi Bölgesi, Kuzey Gaz Tesisleri ve güvenlik merkezi, Kerkük elektrik santrali, gaz tesisleri yakınındaki petrol rafinerisini ele geçirdi.

Irak Savaş Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ortak güçler, Baba Gürgür Petrol Yatağı ve Kerkük Kuzey Petrol Şirketi'nin tamamında kontrolü sağladı." denildi. Açıklamada ayrıca Kerkük'e bağlı Leylan nahiyesinde de denetimin sağlandığı aktarıldı. Irak ordusu Kerkük Havalimanı'nın kontrolünü de ele geçirdi.

KERKÜK KALESİ’NE TÜRKMEN BAYRAĞI



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük’e girmesinden sonra kentin tarihi kalesine Türkmen bayrağı asıldığını söyledi.

Kazancı, “Kerkük Türkmen kenti olduğu için tarihi kaleye kendi bayrağımızı astık. Kentin içinde peşmergenin kurduğu barikatlar da kaldırıldı. Türkmenler de kendi bölgelerinde nöbet tutmayı sürdürecek” dedi. Uğur ERGAN/ANKARA





KYB GÜÇLERİ ÇEKİLDİ

Irak güçleri dün Kerkük’teki K-1 Askeri Hava Üssü, Baba Gürgür Petrol Yatağı ve Kerkük Kuzey Petrol Şirketi ve 70’inci Tugay Üssü’nün tamamında kontrolü sağladı. Irak Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Federal polis güçleri ve çevik kuvvet, Kerkük Hürriyet Havalimanı’nda da kontrolü sağladı” denildi.

Operasyon başladıktan sonra Kerkük’ün güneyinde konuşlu Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı peşmerge güçlerinin ‘4’üncü Cephe’ olarak adlandırılan mevzilerden çekildiği açıklandı. IKBY Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet, bazı peşmergelerin geri çekilmesi üzerine Erbil’den takviye güç gönderildiğini belirtti. Mevzilerinden çekilen KYB Peşmerge Sorumlusu Vesta Resul ise, Irak ordusuna denk bir güçleri olmadığından dolayı çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi.