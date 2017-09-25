Son dakika... Cumhuriyet Gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet davasında taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme savcının görüşüne karşı sanık ve avukat beyanlarıyla devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarının yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme savcının görüşüne karşı sanık ve avukat beyanlarıyla devam ediyor. Ayrıntılar geliyor... SON 24 SAATTE YAŞANANLAR