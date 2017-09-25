Son dakika... Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklanıyor

Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarının yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme savcının görüşüne karşı sanık ve avukat beyanlarıyla devam ediyor.

ARA KARAR AÇIKLANIYOR

Mahkeme tahliye taleplerinin değerlendirilmesi için 22.30'a kadar ara verdi. Ara karar şuan açıklanıyor.

Öte yandan, kararın açıklanmasından önce, 20.30 sularında Star ve Akşam gazetelerinin internet sitelerinde mahkemenin Cumhuriyet davasında tutuklu 6 sanığın da tutukluluğunun devamına karar verildiği yönünde bir haber yayınlandı ve kısa süre sonra silindi. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının sunduğu ekran görüntülerini gördükten sonra iki gazetenin bu yayınından sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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