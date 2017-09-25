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    Hürriyet >Gündem>Son dakika... Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı: Kadri Gürsel'e tahliye

    Son dakika... Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı: Kadri Gürsel'e tahliye

    Damla GÜLER
    25.09.2017 - 20:18 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 00:03

    Cumhuriyet davasında taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kadri Gürsel'in ise tahliye edilmesine karar verildi. Duruşma 31 Ekim saat 09.30'a ertelendi.

    Son dakika... Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı: Kadri Gürsele tahliyeCumhuriyet gazetesi yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarının yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

    Duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme savcının görüşüne karşı sanık ve avukat beyanlarıyla devam etti.

    ARA KARAR AÇIKLANDI: KADRİ GÜRSEL'E TAHLİYE

    Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kadri Gürsel'in ise tahliye edilmesine karar verildi.

    Mahkeme tahliye taleplerinin değerlendirilmesi için 22.30'a kadar ara verdi. Kadri Gürsel'in ise tahliye edilmesine karar verildi.

    Duruşma 31 Ekim saat 09.30'a ertelendi.

    Son dakika... Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı: Kadri Gürsele tahliye

    Kadri Gürsel

    STAR VE AKŞAM GAZETELERİNE SUÇ DUYURUSU

    Star ve Akşam Gazeteleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi" şeklindeki atılan twitlerle ilgili mahkeme başkanı; "Star ve Akşam gazetelerinin kendi kendine işgüzarlık yaparak yorum yapması, öngörüde bulunması ile ilgili basın bürosuna suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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    Etiketler: savcı , cumhuriyet , cumhuriyet gazetesi
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