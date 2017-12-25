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    Son dakika: Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 17:31 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet Gazetesi davasında tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık avukatının reddi hakim talebini bir üst mahkemeye gönderen mahkeme, bir sonraki duruşmanın 9 Mart 2018'de Silivri’de yapılmasına hükmetti.

    Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19 sanığın yargılandığı davanın 5. duruşması bugün görüldü.

    Duruşmada Ahmet Şık'ın savunmasına "siyasi" olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. Bunun üzerine Murat Sabuncu ile Akın Atalay da savunma yapmaktan vazgeçti.

    TAHLİYE YOK, DURUŞMALAR SİLİVRİ'YE ALINDI

    Cumhuriyet gazetesi davasında, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile 'Jeansbiri' hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

    Sanık avukatının reddi hakim talebini bir üst mahkemeye gönderen mahkeme bir sonraki duruşmanın 9 Mart 2018'de Silivri’de yapılmasına hükmetti.

    Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 421, gazeteci Ahmet Şık 360, Emre İper ise 263 gündür tutuklu bulunuyor.


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    Etiketler: cumhuriyet gazetesi davası
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