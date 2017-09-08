Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer Çağlayan yanıtı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

ARAKAN’DA YAŞANANLAR



Ülkemizin gayretleri sonucunda bazı neticeler almaya başladık. TİKA 1000 tonluk yardım malzemesinin dağıtımının gerçekleştirdi. İkinci aşamada 10 bin tonluk bir yardım planlıyoruz. Şu anki çadır kampların yaşanır bir durumu yok. Eğer Bangladeş yönetimi bize bir bölgeyi tahsis ederse orada çadır kamplar için daha yaşanabilir çadır kamplar kurmayı planlıyoruz.

SORU & CEVAP



AB’DEN ÜYELİK SÜRECİYLE İLGİLİ YAPILAN FARKLI AÇIKLAMALAR



Bu açıklamalara yabancı değiliz. Maalesef 15 yıldır bizi hep bu tür açıklamalarla oyaladılar. Halen aynı açıklamalar devam ediyor. Türkiye’deki referandum öncesinde AB ülkelerinin bizlere karşı takındığı tavır çok açık net ortadaydı. Şahsım başta olmak üzere bakanlarımızın bir çoğuna kendi ülkelerine giriş izni vermediler. Toplantılara müsaade etmediler. Halbuki bu onlarla ilgili bir şey değildi.



Ama terör örgütlerinin önce gelenlerine ne yazık ki batı kendi ülkelerinde kampanya yapmalarına müsaade etti. Biz bunları sorduğumuzda hiçbir cevap veremediler.

ŞİMDİ YÜZÜME BAKAMIYOR



Şu anda da kendi içlerinde birbirilerine girdiler. Yatıyorlar kalkıyorlar Ak parti, Türkiye, Erdoğan. Bizimle ne ilgisi var. Kendi seçiminizi yapıyorsunuz. Erdoğan’a vurmak size oy mu kazandıracak? Yarın bir gün uluslararası toplantılarda ne olacak? Hollanda başbakanı ile gibi mi olacak. Yüzüme bakamıyor şimdi ben zaten bakmıyorum. Bakın hükümet kurmadı. Ne hale düştü?

ZAFER ÇAĞLAYAN’IN ABD’DEKİ DAVAYA DAHİL EDİLMESİ



Bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içinde yorumlamak zaten mümkün değil. Bizim eski Ekonomi Bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller.



Neymiş İran’la ilgili yaptırımları delmiş. Biz, Türkiye olarak İran’a bir yaptırım uygulama kararı almadık ki. Sayın Obama’ya da söyledik. "Biz böyle bir yaptırım içine girmeyiz" dedik. Bu ekonomik ilişkileri yürüten kim? Ekonomi bakanımız. Ekonomi bakanı hükümetin attığı bu adımı ne yapacaktır? Uygulayanlardan biri olacaktır.

Atılan bu adımlar siyasidir. ABD'nin bunu gözden geçirmesi gerekir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Sarraf olayı da öyledir. Halkbank Genel Müdür Muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir.

Son seyahatimizde PKK terör örgütü mensuplarının bize adeta saldırıyor gibi bir hava içerisine girip, ABD polisinin herhangi bir tedbir almaması, onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir.



Benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta orada o gün olmayan korumalar hakkında da soruşturma açtılar.



Bu durum ABD’nin düştüğü aczi gösteriyor. Büyük devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şey.

Adil devlet olmak hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Hukuk sistemi adil işlemiyorsa pis kokular getirir.

ALMANYA’DAKİ SEÇİMLERDE ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFININ KULLANILMASI



Eğer bunların gücüne bizim portremiz bir güç katacaksa hayırlı olsun derim. Keşke Almanya'nın tamamında seçime katılma şansı olsaydılar.

Ama bu bir adımdır. Bu adım onlara AP’ye girmede yardımcı olur. Ben bunu hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum.



BAHÇELİ’NİN BAŞKAN YARDIMCISI OLACAĞI İDDİALARI



Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor.

Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes yerini konumunu bilsin.

Biz siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu.

Bu diyalogun güçlenerek devamı Türkiye’nin geleceği bakımından önem arz etmektedir.

Görüşmeler neticesinde her şey olabilir bunu kimsenin bir kenara atmasına gerek yok.

ÜLKEYE SALDIRANLARLA KOALİSYON HALİNDELER



Bizim çok önemli bir yanımız var. Yerliyiz ve milliyiz. CHP ve HDP’ye baktığınızda bunların yerli ve milli bir yanı yok. Tam aksine bunlar bu ülkeye saldıranlarla koalisyon halindeler. Ana muhalefetin temsilcisi çıkıyor SİHA’lar sivilleri vuruyor ediyor. Nerede bu siviller. SİHA’lar teröristleri vuruyor. Ben beklerdim ki ana muhalefetin genel başkanı çıksın “Ey Tanrıkulu sen kimlerden yanasın” desin. Bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizi tanıyoruz zaten. Tek farkınız var. Siz CHP’siniz onlar HDP. Hangi merciye müracaat ederlerse etsinler biz attığımız adımların doğru olduğuna, terörle mücadeleyi terör örgütünden bir kişi kalmayıncaya kadar devam ettireceğiz.

VARLIK FONU BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI

Varlık Fonu’nda hedeflenen arzulanan bir süreç maalesef olmadı. Bu olmayınca sayın başbakan, biliyorsunuz Varlık Fonu ona bağlıdır, biz sayın başbakanla bunların istişaresini yaparak karar alırız.Sayın başbakan da ben de bu gelişmeleri gördük. Böyle yürümeyeceğine kanaat getirdik. Bu adımın atılması isabetlidir dedik. Hayırlı olsun. Çünkü Varlık Fonu'nu yeniden bir reorganize etmemiz şart.

Bunun adımını da inşallah Kazakistan sonrası atacağız.