Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barzani'ye: Kararımızı 22 Eylül'de görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ATV ve A Haber kanalında katıldığı canlı yayından öne çıkan satır başları şu şekilde;



BARZANİ VE REFERANDUM KARARI

Bunu akıl tutulmasından öte bir şey olarak görüyorum, bu ciddi manada bir siyasi acemiliktir, böyle bir siyaset anlayışı olmamaz. Sayın Barzani, bizim bu konuda ne düşündüğümüzü gayet iyi biliyor. Yaptığı açıklama, bana göre hakikaten çok çok yanlış bir açıklama. Çünkü bizim yıllardır Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi biliyor. Irak'ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi bildiği halde, bunun yanında Kerkük özellikli bir bölge, bunu da bildiği halde, kalkıp hala buralarda kendine göre bazı operasyonlar yapma gayretinin içerisine girmesini hiç mi hiç doğru bulmuyorum.

Hala bir şey denmiyor, böyle bir şey söylenmedi, farklı teklifler yok.' Bizim kanaatimiz belli ama şimdi artık bizim bu konudaki hassasiyetimizin ne denli ileride olduğunu ayın 22'sindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kendisi (Barzani) çok daha net, açık görecektir.

KUSURA BAKMAYIN BUNA HERKES 'EVET' DEMEZ

Bir defa Irak'ın kenarında 350 kilometre sınırı olan biziz. Burada bir diğer tarafta İran, bir diğer tarafta Suriye. Suriye'nin ne durumda olduğu belli. Burada bizim tavrımız nedir? Irak'ın toprak bütünlüğüdür. İran aynı şeyi paylaşıyor. Tüm bunlara rağmen siz burada kendinize göre bağımsız bir devlet ilanına kalkarsanız, kusura bakmayın buna herkes böyle 'evet' demez.



Burada Türkmenler var, güneyde, öbür tarafta Musul'da Araplar var. Siz bunları yok farz edemezsiniz ve bütün bunlar ortadayken Irak'ın toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir adımın atılmasına da öyle kolay kolay herkes 'evet' demez. Zaten şu anda kendi içinde bile bu işi halletmesi mümkün değil. Irak'ın merkezi yönetimi de buna 'hayır' diyor, Irak'ın parlamentosunun da zaten böyle bir şeye 'evet' demesi mümkün değil. MGK ve Hükümetimizin kararından sonra çok açık, net Türkiye de kararını açıklayacaktır, İran zaten bu konuyla ilgili kararını açıklamış durumda.



ABD'DEKİ DAVA

Zafer (Çağlayan) Bey'le ilgili ve bunun yanında Halk Bankası'nın alt yöneticileriyle ilgili kararın da yine nasıl bir organizasyonun neticesi olduğu ortaya çıkıyor. Bu, 17-25 Aralık sürecinde buradaki FETÖ ekibinin o soruşturmalarında geçen ifadeler neyse aynı şimdi burada geçiyor. Hiç mi hiç ilgisi alakası olmayan veya Bakanlık süreciyle, Bakanlık sürecinin dışındaki dönemleri kapsayan garip ifadeler var orada. Konuya da hakim değiller. Bu şekilde, Zafer Beyle ve diğerleriyle ilgili o hazırladıkları soruşturma beyanının içerisinde bunlar var.



AYSEL TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİNE SALDIRI

Ben doğrusu bu süreci yakından takip ettim ve oraya gelen 20-25 kişilik grup, içlerinde alkollü olanların olduğunu da bana bakanım söyledi. Çok çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Her şeyden önce bizim dinimizde, bizim değerlerimizde siz kalkıp da yani defnedilen bir insanın mezarına yönelik, seversin sevmezsin, böyle bir müdahale tarzı yoktur. Böyle bir şeyi kabullenmek bizim dinimizde yok. Bunu yapamazsın, buna hakkın yok ama bunlar böyle bir yanlış yaptılar. Adli ve idari süreç de biliyorsunuz başlatılmış vaziyette. Gerek İçişleri gerek Adalet Bakanlığımız da bunun takibini yapıyor.



SİHA TARTIŞMALARI

İnlerine gireceğiz, inlerine. Benim şehitlerimin, on binlerce şehidimin hesabını soracağız. Sonuna kadar, üzerine üzerine gideceğiz. Biz Kılıçdaroğlu'nun hatırı için geri vitese takamayız. Öbürü zaten tam terörist ağzıyla konuşuyor. Sen Genel Başkan'san önce, bu adama diyeceksin 'Sen ne konuşuyorsun? Senin bu ağız, Kandil'dekilerin ağzı'. Zaten bunlar aynı ağzı kullanıyorlar. Biz insansız hava araçlarını elde edebilmek için yıllarca çalıştık.

TEOG AÇIKLAMASI

Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.



BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Şu anda gündemizde bu yok. Ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Biz vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz.

FUTBOLDA YABANCI KURALI

"Sayı 6-7'ye çıktığı zaman bu tabi hakikaten bakıyorsun sahaya neredeyse yerli futbolcu yok. Ben bunu doğru bulmuyorum. Belli bir sayıda tutulabilir. O da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir yerli futbolcular arasında da rekabet getirir. İşi biten futbolcuyu da almanın doğru olduğuna inanmıyorum. Baskette mesela bizim böyle bir takviyenin olmasını doğru buluyorum. Gelen yabancı oyuncuların yerlilere de çok şey kattığına inanıyorum baskette. Ve ben baskete çok büyük önem verilmesi gerektiğine inanıyorum."

BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALADI

"Beşiktaş'ın 3-1 gibi bir galibiyetle Türkiye'ye dönmesi büyük bir avantaj. Ama futbolun neticesi 90+uzatmalardır. Türkiye'de rövanşı kaptırmamak suretiyle burada da puanları en güzel şekilde almalı ve 2'de 2 yaparsa 6 puan yapar ve yola güzel devam eder."

"UKRAYNA MAÇINDA YAŞANANLAR..."

"Ukrayna maçında yaşanan keşke olmasaydı. Grup liderini yenmiş olmak hakikaten Eskişehir'de bizim için önemliydi. Bunu başarmak suretiyle şimdi önümüze yeni bir süreç açıldı. İki takım da önemli takımlar."

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