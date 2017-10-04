Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında karar açıklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklanıyor. 31 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Davada, bir numaralı sanık Fetullah Gülen ile Burkay Karatepe ve Özcan Karacan'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şubat ayından bu yana görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında karar çıktı. 43’ü tutuklu 2'si firari toplam 46 sanıklı davada mahkeme heyeti suikast girişiminde bulunan ilk etapta 31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. -Sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı 30 sayfalık kararı okumaya devam ediyor. Ayrıntılar geliyor