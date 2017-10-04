Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında karar açıklandı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Muğla 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şubat ayından bu yana görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında karar çıktı. 43’ü tutuklu 2'si firari toplam 46 sanıklı davada mahkeme heyeti suikast girişiminde bulunan ilk etapta 31 sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
-Sanıklardan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Mahkeme başkanı 30 sayfalık kararı okumaya devam ediyor.
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