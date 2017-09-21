Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi sona erdi

Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir arayaya geldi. Trump Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetini Lotte New York Palace Otel’de karşıladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

TÜRKİYE İLE ABD HİÇ OLMADIĞI KADAR BİRBİRİNE YAKIN

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Trump, Erdoğan’la biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Trump, “Erdoğan dünyanın çok zorlu bir bölgesinde görev yapıyor. Çok çok güçlü bir şekilde ilgili ve açıkçası yüksek not alıyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Benim dostum haline geldi” diyen Trump, Türkiye ve ABD’nin şu anda hiç olmadığı kadar birbirine yakın olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözlerine “Değerli dostum Donald ile bugün heyetlerarası ve ikili görüşme gerçeklestireceğiz” diye başladı. “İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma firsatını bulacağız” diyen Erdogan, “Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok tesekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Görüşmeye katılan Türk heyetinde şu isimler yer aldı: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Amerikan heyetindeyse Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster yer aldı.