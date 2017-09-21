Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci planlı randevusu bugün BM Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan New York’ta gerçekleşiyor. Kritik randevunun Ankara açısından en önemli başlığı ABD’nin Suriye’de PYD/YPG ile sürdürdüğü ortaklık.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump'a terör örgütüne rahatlıkla gönderdikleri silahların 3000 tırı aşmasına yönelik rahatsızlığı aktaracak. Fetullah Gülen’in iadesi ve FETÖ ile mücadelede Washington yönetiminden beklentiler de görüşmenin gündeminde.

Erdoğan’ın New York’ta devam eden Reza Zarrab davasına eski bakan Zafer Çağlayan’ın da eklenmesine yönelik tepkisini de görüşmede dile getirmesi bekleniyor. Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumundan vazgeçirilmesine yönelik ortak çabalar da iki liderin ele alması muhtemel konular arasında.

GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Görüşmeden hemen önce kısaca bir açıklama yapan Erdoğan "Bölgesel konuları ele alacağız" dedi.

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi sürüyor.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Ayrıntılar geliyor...