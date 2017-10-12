Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk polisi Sig Sauer silahı kullanmayacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk polisi Sig Sauer silahı kullanmayacak

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 13:51 | Son Güncelleme:

    Ankara'da Valiler Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis teşkilatıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, ''Bundan sonra polis teşkilatımıza sig sauer silahları alınmayacak'' dedi.

    Erdoğan, açıklamasında ''Biz kendi paramızla silah almak istiyoruz onlar vermiyor. Bundan sonra artık Bakanım da burada söylüyorum, Sig Sauer diye bir silahı bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır. Çünkü onlardan almaya devam ettikçe bize tembellik geliyor. Biz kendi ürettiklerimizle yapalım. Bu planların hedefi Türk milletine diz çöktürme planıdır'' ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk polisi Sig Sauer silahı kullanmayacak


    DÜNYA LİDERLERİN KORUMALARININ TERCİHİ

    Dünya liderlerinin yakın korumaları tarafından da tercih edilen Sig Sauer model silahların teknik özellikleri ise şu şekilde:
    Kalibre: 9 mm Luger.357 SIG, .40 SW
    Uzunluk: 180 mm
    Namlu uzunluğu: 99 mm
    Ağırlık(boş): 770 g
    Kapasite: 12+1

    TÜRKİYE'DE DAĞITILAN MODEL

    Sig Sauer P229 model silahların aynı zamanda birçok alt serisi bulunuyor. İlk etapta Başbakanlık Korumalarına sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı ve TBMM korumalarına da dağıtılan silahların fiyatları ise 3 bin 850 ile 6 bin dolar arasında değişiyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk polisi Sig Sauer silahı kullanmayacak

    Etiketler: son dakika , sig sauer , Cumhurbaşkanı Erdoğan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri