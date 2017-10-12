Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk polisi Sig Sauer silahı kullanmayacak

Erdoğan, açıklamasında ''Biz kendi paramızla silah almak istiyoruz onlar vermiyor. Bundan sonra artık Bakanım da burada söylüyorum, Sig Sauer diye bir silahı bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır. Çünkü onlardan almaya devam ettikçe bize tembellik geliyor. Biz kendi ürettiklerimizle yapalım. Bu planların hedefi Türk milletine diz çöktürme planıdır'' ifadelerini kullandı.









DÜNYA LİDERLERİN KORUMALARININ TERCİHİ



Dünya liderlerinin yakın korumaları tarafından da tercih edilen Sig Sauer model silahların teknik özellikleri ise şu şekilde:

Kalibre: 9 mm Luger.357 SIG, .40 SW

Uzunluk: 180 mm

Namlu uzunluğu: 99 mm

Ağırlık(boş): 770 g

Kapasite: 12+1



TÜRKİYE'DE DAĞITILAN MODEL



Sig Sauer P229 model silahların aynı zamanda birçok alt serisi bulunuyor. İlk etapta Başbakanlık Korumalarına sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı ve TBMM korumalarına da dağıtılan silahların fiyatları ise 3 bin 850 ile 6 bin dolar arasında değişiyor.



