Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel iş forumunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Bloomberg Küresel İş Forumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Suriye'de olaya müdahil olmak zorunda kaldık.

Demokrasiye inanmış bir ülkenin, terör örgütüne destek vererek terörle mücadele etmesini anlamıyorum.

İnsanlar ölüyor ama ses yok! Buna karşı tavrımı koymak zorundayım.

Bir başka terör örgütü ile işbirliği yapılarak terör örgütü ile mücadele edilir mi?

Rusya ile görüşmeler oldu. Rusya ile yaptığımız görüşmelerde neticeye varıyoruz diyebiliyorum. 2000 kilometre karelik alanda sükûneti sağladık. Orada yaşayan halk, Türkiye'den topraklarına dönme imkanı buldu.

AB verdiği sözleri tutmadı. 6 milyar euro vereceklerini söylediler, 800 milyon dolar geldi.

Yarın Trump ile görüşmemizde, umarım aynı konularda birleşir birlikte adım atarız.

Suriye'ye yardım eli uzattık. Suriyelilere bakıyoruz, bakmaya devam edeceğiz. Çok farklı çıkış yollarını arıyoruz, aramaya da devam edeceğiz.

Suriye'de bir başka terör örgütü de var. Türkiye'deki PKK terör örgütünün bir yan kuruluşu. PYG, ABD'nin DEAŞ terör örgütüne karşı birlikte mücadele verdiği bir terör örgütüdür.

Kuzey Suriye'ye gelen bu silahların yarın bana karşı kullanılmayacağını kim garanti edebilir? Biz şimdi bu silahların seri numaralarını alıyoruz.

Sayın Bush döneminde aynı durumu yaşadık. O zaman da bize aynı şeyler söylendi. Dendi ki, "Verilen destek ve seri numaralar elimizdedir. Biz buradaki mücadeleden sonra buradan çekilip o silahları alacağız."

Bizim dayanışmamızın ötesine bu terör örgütleri ile yapılan dayanışmalar giremez.





MGK'da ne gibi yaptırımlar uygulayacağımıza karar vereceğiz

Irak asla parçalanmamalı dedik. Bugün biz aynı noktadayız. Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız.

Hedef şudur. Bir defa kesinlikle Irak'ta böyle bir bağımsız devlet ilanına biz taraf değiliz, asla olamayız. Orada Türkmenler var, Araplar var. O birlikteliği bozmaya kimsenin hakkı yok. "16 yaşından beri benim hayalimdi" Benim 16 yaşındaki siyasi anlayışımla 63 yaşımdaki siyasi hayalim aynı değil, aynı olamaz.

(Barzani için) Kendini yalnızlığa doğru itmiştir. İsrail'den başka yanında kimse yok. Tüm dünya ülkeleri bu teze, bu anlayışa karşıdır. Temenni ederim ki ayın 25'ine kadar sayın Barzani ve ekibi bu yanlış karardan vazgeçerler ve Kuzey Irak yönetimi çalışmasına devam eder.

Balistik füzelerle ilgili atmamız gereken adımlar da var. Türkiye'yi korumak görevimiz.

İstediğin silahı NATO ile ittifak olduğun ülkeden alamayacaksın. Bu ne ile izah edilebilir?

Ayrıntılar geliyor...