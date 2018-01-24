Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında, tüm gözlerin çevrildiği kritik görüşme akşam saat 20.30’da yapıldı. Trump, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. İki ülke arasında ABD’nin Suriye’de 30 bin kişilik YPG ordusu kurma kararının ardından ilk kez gerçekleşen Erdoğan-Trump görüşmesinde ağırlıklı olarak Zeytin Dalı Harekatı ve Suriye meselesi konuşuldu.

Görüşmeyle ilgili Beştepe’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

TÜRKİYE’NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

“Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

YAKIN TEMASI SÜRDÜRME KARARLILIĞI

Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir.”

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA: KAYGILIYIZ

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden de bir açıklama yayınlandı. Açıklama şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ileterek bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.

Türkiye’ye gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı.

Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi.

İki ülkenin ve bütün tarafların DEAŞ’ı uzun vadeli bir yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerektiğini yineledi.

Trump Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemlerin yanısıra ABD vatandaşları ve yerel personelinin uzatılan olağanüstü hal altında tutuklu olmasının neden olduğu kaygıları dile getirdi.

İki lider ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın - özellikle bölgesel istikrarın arttırılması ve DEAŞ, PKK, El Kaide, İran destekli terörü de kapsayacak şekilde terörün her şekliyle mücadele için - iyileştirilmesi hedefini taahhüt ettiler.

GÖRÜŞME TALEBİ ABD'DEN GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşme talebinin ABD'den geldiğini duyurmuştu.

“ARAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump en son 24 Kasım’da telefonda görüşmüştü. İki lider bu görüşmede Suriye meselesini, Soçi Zirvesi’ni ve Türkiye-ABD ilişkilerini ele almıştı. Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısının ardından Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem” demişti.

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