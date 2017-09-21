Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e asker göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Reuters'e verdiği mülakatta, geçen ay Rusya'nın girişimleriyle varılan ‘çatışmasızlık’ anlaşmasının bir parçası olarak Türkiye’nin Suriye’nin İdlib bölgesine askeri birlik yerleştireceğini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin stratejik ortağı olan ABD'nin başarısız bir darbe girişiminde bulunan Fethullah Gülen'i iade etmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Washington yönetiminin Suriye'de DEAŞ’la savaşan YPG güçlerini silahlandırmasının Washington ve müttefiklerine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu. Haberde, Türkiye’nin YPG'yi yasadışı PKK’nın Suriye uzantısı olarak gördüğü de kaydedildi.

Röportajda Almanya ile siyasi ilişkilerin geliştirilebileceğini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Türkiye'yi ve politikalarını eleştirmekten kaçındığı için Erdoğan’ın övgüde bulunduğu belirtilirken, Rusya'nın S-400 füze sistemini satın almasına rağmen Türkiye'nin NATO ile olan bağları güçlü olduğunu söylediği belirtildi.