Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hainlerin elebaşları iyi eğitim alıyor ama hainlik baki kalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Mandarin Otel'de "TURKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği"nde konuştu.

ABD'deki Türk öğrencilere hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ayrımcılığın arttığı zor bir dönemde sizlerin bu muhabbetinizle herkese örnek olduğunuza inanıyorum.

İnsani ilişkilere yapılan yatırım her zaman katlanarak, geri döner okuyan insan her zaman hedefine ulaşır.

Kendi milletine tepeden bakan sözde aydınların bize verdiği zararı düşman dahi vermemiştir.

Hainlerin elebaşlarına baktığımızda bir çoğunun iyi eğitim aldığını görüyorsunuz. Eğitim cehaleti alıyor ama hainlik baki kalıyor.

Hiçbir medeni devlet darbe teşebbüslerini cezasız bırakmaz. Biz de adımlarımızı atıyoruz. Birileri akıl vermeye çalışıyor Onlar akıllarını kendilerine saklasınlar.

Dünya'nın her köşesinde hizmet diye örgütlenen bu ihanet şebekesinin foyası ortaya çıkmıştır.

FETÖ'cüler nereye kaçarsa kaçsınlar daima korku içinde yaşayacaklar.

AK Parti'ye karşı çıkanlar FETÖ yalanlarının yayılmasına yardım ediyor.