Son dakika... Erdoğan: Bir gece ansızın vurabiliriz...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:



Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fatih'in İstanbul'u fethettiği ruhu selamlıyorum. Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Şahin Beylerin, Sütçü İmamların, Nene Hatunların her biri cesaret abidesi olan nice kahramanların torunları olan gençlerimizi selamlıyorum. 15 Temmuz direnişinin kahramanları olan gençlerimizi selamlıyorum.

"BİR GECE ANSIZIN VURABİLİRİZ"

Bu vatan topraklarımızı kimsenin bölmeye gücü yetmez ve yetmeyecektir. Bölmeye çalışanların üzerine hep beraber bizler de Gabar’da, Tendürek’te, Cudi’de, Bestler-Dereler’de, Kandil’de F-16 olur oraya doğru gideriz. Nerede nasıl bir çalkalanma var, nerede bize yönelik bir taciz varsa bir gece ansızın vurabiliriz. Acaba birileri izin verir mi? Artık yok geçti o işler. Bizimle stratejik ortak olanlar bizimle beraber hukukumuza saygı duydukları sürece biz de onlara saygı duyarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar.

Siz siz oldun, gençliğinizi öldürmeyin. Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi sakın ha, boşa geçirmeyin. Unutmayınız, bizim gençlik konusunda bir Kızıl Elmamız var. Biz, imanına, inancına sahip bir gençlik istiyoruz.

Biz zevki selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani sanatıyla kültürüyle estetiğiyle zirvede bir gençlik istiyoruz. Biz aklı selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani ilimde fende teknikte tefekkürle en ileride bir gençlik. Kendinizi bu alanların hepsinde geliştirmeniz gerekiyor.



Bizler buraya koltuk makam sevdasıyla değil hizmet sevdasıyla çıktık. Bizleri, yerine gençliğe bırakmaktan çekinenlerden olmadık. Vakti saati geldiğinde bu görevleri sizler devralacaksınız.



Gençlerden beklentimiz memur olmak değil girişim olmalarıdır. Yarının işverenleri ve üreticileri olacakları gençlerimizin teknik bilgilerini artırmaları gerekiyor.

Vaktinizi “ne olacak bizim halimiz” diyerek kötümser bir psikoloji veya sosyal medyada öldürerek değil kendinizi geliştirerek harcayın.

Ayrıntılar geliyor