Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

    Hürriyet Haber
    09.09.2017 - 19:40 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 20:29

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları görüşmede, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, bölgedeki istikrarın artırılması için birlikte çalışmaya devam etmenin önemini vurgulamışlardır” denildi.

    Açıklamada, Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldıkları aktarıldı.

    Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştüErdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Donald Trump , ABD
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri