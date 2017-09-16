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    Çorumlu çaycı Selim Ugandalı Nakate'nin kalbini böyle çaldı

    Yusuf ÇINAR/ÇORUM
    16.09.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 16:31

    Çorum'da yaşayan ve çaycılık yapan 40 yaşındaki Selim Avcı, internetten tanıştığı 28 yaşındaki Nakate Ruth'un daveti üzerine gittiği Uganda'da evlenme kararı alıp, kız arkadaşını ailesinden istedi.

    Selim Avcı, 1 yıl önce internet üzerinden Ugandalı Nakate Ruth ile tanıştı. Avcı, Ruth‘un daveti üzerine Uganda’ya gitti. Yanında götürdüğü gelinliği de kız arkadaşına hediye etti. 12 gün evlerinde konuk olduğu kız arkadaşını Türkçe'yi bilen bir kişi yardımıyla ailesinden istediğini belirten Avcı, "Onlar da evlenebileceğimizi ve bunda bir sakınca görmediklerini söyledi. Yetkili yerlere müracaat yaparak kız arkadaşımın pasaport işlemlerini tamamladım. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Gerek Türk, gerekse Ugandalı yetkililerden işlemlerimizin bir an önce tamamlanması için destek bekliyorum" dedi.

    Çorumlu çaycı Selim Ugandalı Nakatenin kalbini böyle çaldı

    Etiketler: Çorum , Uganda , Evlilik , çaycı
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