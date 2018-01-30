Son dakika... Çorum Belediye Başkanı istifa etti

Makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Külcü, istifa süreci ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Külcü’nün istifasının ardından belediye meclisinin önümüzdeki günlerde toplanarak yeni belediye başkanını seçeceği öğrenildi.

Külcü’nün genel merkez tarafından istifasının istendiği iddia edilmiş, geçtiğimiz günlerde Çorum'daki İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Külcü ile görüşmüştü.







MUZAFFER KÜLCÜ KİMDİR?

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Bayat Köyü'nde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1991-1992 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, 28 Eylül 2001 tarihinde AK Parti’nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi.



Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babası.

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