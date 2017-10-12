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    Son dakika... CNN Türk'te müthiş iddia: TSK İdlib'e girdi

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:30 | Son Güncelleme:

    CNN Türk canlı yayınında konuşan gazeteci Nevzat Çiçek, Türk askerinin İdlib'e girdiğini iddia etti.

    Son dakika... CNN Türkte müthiş iddia: TSK İdlibe girdiGazeteci Nevzat Çiçek, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Türk askerinin İdlib'e girdiğini söyledi. Çiçek, İdlib'e giren özel kuvvetler askeri sayısının 80 civarında olduğunu ve 40 askerin daha gireceğini ifade etti.

    Askerlerle birlikte 12 zırhlı araç da İdlib'e giriş yaptı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da, İdlib'e giriş saatinin 22:15 olduğunu belirtti.

    SURİYE SINIRINA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

    Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar mevkisine yaklaşık 10 araçlık tank sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri altında belen kara yolundan Kırıkhan'dan geçen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

    GAZETECİLER BÖLGEDEN ÇIKARILMIŞTI

    Öte yandan, DHA'nın dün gündüz saatlerinde geçtiği habere göre, Oğulpınar Karakolu’nu gören bölgeye yerleşip askeri hareketliliği görüntüleyen gazeteciler de Hatay Valiliği kararı ile bölgeden çıkartıldı.

    Dün sabah saatlerinde askerler tarafından karar tebliğ edilen gazeteciler, güncel gelişmeleri takip etmek için Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geçti ancak yasak nedeniyle sınırdaki hareketliliği görme olanağı ortadan kalktı.

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    Etiketler: son dakika , türkiye , haber , TSK
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