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    Son dakika: Cihangir'de dehşet dolu dakikalar!

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 10:45 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 11:04

    Beyoğlu'nda faciadan dönülen o anlar kamerada... Beyoğlu'nda fren yerine gaza basan kadın sürücü binanın zemin katının penceresine çarptı.Beyoğlu Cihangir'de Otomobiliyle sokağa giriş yapmak isteyen bir kadın sürücü, dönüş yapacağı esnada fren yerine gaza basınca karşısındaki binanın zemin katının penceresine çarptı. Evin içerisinin savaş alanına döndüğü olayda, salonda oturan ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada kaldırımda yürüyen bir kadın ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.


    Kaza, dün saat 13.00 sıralarında BeyoğluCihangir'de meydana geldi. İddiaya göre, Tophane'den Taksim istikametine giden 34 SV 4201 plakalı otomobilin sürücüsü Türkan Göktürk, yokuşu çıktıktan sonra sokağa girmek istedi. Sağa dönüş yapacağı esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü, karşısındaki binanın zemin katının penceresine çarparak durabildi. Kazanın ardından şoka giren kadın bir süre otomobilden çıkamadı. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan kadın kaldırıma götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanağı tutarak olay yerinden ayrıldı.
    Son dakika: Cihangirde dehşet dolu dakikalar

    Otomobil pencereye çarptığında evin içerisinde oturan ev sahibi de yaşanan olay karşısında neye uğradığını şaşırdı. Salonda oturduğu esnada dizüstü bilgisayarı ile ilgilenen ev sahibi, gördüğü manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Büyük bir korkuyla yerinden kalkan adamın evi, kelimenin tam anlamıyla savaş alanına döndü. Penceresi ve camları kırılan salon dağılırken ev sahibi de ölümün eşiğinden döndü. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşadığı şoku atlatan ev sahibi, "Evin içerisindeki tekli koltukta oturuyordum. Araç içeriye girdi, insan şaşırmaz mı halim ortada. Çok şükür yaralanmadı. Arabayı görünce biraz asabiyet oldu kimse kusura bakmasın ama şaşırdık. Korktum, evde yalnızdım" dedi.
    Otomobilin çarptığı ev savaş alanına döndü, adam neye uğradığını şaşırdı

    Otomobil pencereye çarptığında evin içerisinde oturan ev sahibi de yaşanan olay karşısında neye uğradığını şaşırdı. Salonda oturduğu esnada dizüstü bilgisayarı ile ilgilenen ev sahibi, gördüğü manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Büyük bir korkuyla yerinden kalkan adamın evi, kelimenin tam anlamıyla savaş alanına döndü. Penceresi ve camları kırılan salon dağılırken ev sahibi de ölümün eşiğinden döndü. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşadığı şoku atlatan ev sahibi, "Evin içerisindeki tekli koltukta oturuyordum. Araç içeriye girdi, insan şaşırmaz mı halim ortada. Çok şükür yaralanmadı. Arabayı görünce biraz asabiyet oldu kimse kusura bakmasın ama şaşırdık. Korktum, evde yalnızdım" dedi.

    Etiketler: son dakika , cihangir , dehşet , kaza , sürücü , fren , gaz
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