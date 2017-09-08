Son dakika... CHP'li Tanrıkulu'na SİHA soruşturması

CHP’li Tanrıkulu hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajla devletin insansız silahlı hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup, öldürdüğünü iddia ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajla devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğundan dolayı Başsavcılığımızca hakkında TCK'nın 301. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TANRIKULU NE DEMİŞTİ?

Tanrıkulu, Twitter hesabından Hakkari'de dört vatandaşın SİHA'larla vurulduğunu, bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır" demişti.

CUMHURBAŞKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Tanrıkulu'nun açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı sivillerin vurulduğu iddiasını yalanlamış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Ana muhalefet partisinin bu milletvekilini acilen çağırıp ağzının payını vermesi lazım" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Kazakistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu'nu sert sözlerle eleştirmiş ve ''Ana muhalefetin temsilcisi çıkıyor 'SİHA’lar sivilleri vuruyor' diyor. Nerede bu siviller? SİHA’lar teröristleri vuruyor. Ben beklerdim ki ana muhalefetin Genel Başkanı çıksın, “Ey Tanrıkulu sen kimlerden yanasın?” desin. Bu beyler, ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizi tanıyoruz zaten. Tek farkınız var. Siz CHP’siniz onlar HDP. Hangi merciye müracaat ederlerse etsinler biz attığımız adımların doğru olduğuna, terörle mücadeleyi terör örgütünden bir kişi kalmayıncaya kadar devam ettireceğiz'' diye konuşmuştu.

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