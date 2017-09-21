Son dakika... CHP'den 'tezkere' ve Barzani açıklaması...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk TV'de soruları yanıtlandırıyor.

Habertürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tezkerenin önemi kalkmış değil. İçeriğini bilmeden yorum yapamam eski tezkereye destek vermiştik.Önümüzdeki sürece bakacağız. MGK kararları yansıyabilir."

"BARZANİYİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

"Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Kanlı olaylara neden olabilir. Barzaniyi sağduyuya davet ediyoruz. Biz doğru bulmuyoruz."

"Hükümetin politikasını kim biliyor? Rakkaya gireceğiz, Münbiç'e gireceğiz dedi ne oldu? Bu iktidarın dış politikası yoktur. Söylemek kolay değil. Türkiye Ortadoğunun şamar oğlanı oldu. Bugün bu tablo yaşanıyorsa sorumlusu hükümettir. CHP olsa Suriye ile Irak ile ilişkilerimiz çok iyiydi."

"Araplar bizim akrabamız. O bölgeyi kan gölüne kim çevirdi? Birilerinin talimatı ile iş yaptılar. Esad ile tatil yapıyorlardı. Vizeler kalkmıştı. O dönemde Güneydoğuya gidince bütün oteller doluydu. Hiçbir sorunumuz yoktu. Türkiyeyi daha demokratik görüyorlardı."

BÖYLE DİPLOMASI OLABİLİR Mİ?

"Dengeleri iyi okuyarak politika geliştirmek lazım. Rusya'nın Suriye'deki rolünü bilmeleri gerekirdi. Şimdi yakında Esad'a yalvaracaklar biz ettik şunu yaptık artık barışalım diyecekler. Sayın Davutoğlu çantaya paraları doldurup Libya'ya gitmişti. Ama petrolü Fransızlar almıştı. Dengeyi okumamak budur. Bunların devletten haberi yok. Böyle bir diplomasi olabilir mi?"

"Üç ayrı terör örgütünü bu milletin başına bela eden bu hükümettir. FETÖ, IŞİD kimin zamanında bu hale geldi. El Nusraya IŞİD'e kim destek verdi? Bunların Gaziantep'te tedavi edildiklerini bilmiyor muyuz? Bütün fatura bu ülkenin omuzlarına yıkıldı."

ALMANYA VE AMERİKA İLE TÜRKİYE'NİN YAŞADIĞI GERİLİM

"Her gelen yabancı heyete söyledim. AB Türkiyeye çifte standart uyguluyor. Diğer üye ülkelere uyguladığı standartları uygulamıyor, iki yüzlü. Bunu yüzlerine söyledim. Bunlara rağmen çok açık net Davutoğlu ve Yıldırım'a çağrı yaptım. Hangi kuralların uygulanması gerekiyorsa gelin uygulayalım. Gel beraber yapalım. Söz veriyorum. ABde hangi standartlar varsa ülkemize getirelim."

"Biz iç politikayı dış politika malzemesine dönüştürdük. O ülkeler aleyhine konuşunca prim yapıyor. Beni üzen nokta bu. O ülkelerdeki insanımız üzülüyor. Burada izlenen, orada izlenen politika faturayı oradaki Türklere kesiliyor. Terör örgütleri mensuplarının orada tutulmasından rahatsızım."

"Bu ülkenin kurucusu zorunlu olmadıkça savaş cinayettir diyor. Biz neredeyse her söylemimizde savaş ilan ediyoruz. Kimse sizinle fotoğraf vermek istemiyor. Bürokratlar bir araya gelinmesi için uğraşıyor. Kimse yan yana fotoğraf çektirmek istemiyor."

BARZANİ AÇIKLAMASI

"Amerika'nın tavrını doğru bulmuyoruz. Siz terör örgütünü silahlandırırsanız bölgeyi felakete sürüklersiniz. Yıllardır söyleniyor. Hiç düşünmediler mi? Bizi buraya soktular. Çünkü irademiz yoktu. Bütün cihatçılar Türkiye üzerinden Suriye'ye gittiler. TIR'larla silahları ben mi gönderdim? Geldiğimiz noktada kaybeden biziz. "

"Dört yıl içinde Türkiyenin çözülmeyecek sorunu yok. Irak ile, Suriye ile, ABD ile, Avrupa ile ilişkilerimizi iyileştirebiliriz Her şey şeffaf olacak. Siyasete ahlakı getireceğiz. Kanunu çıkaracağız. "

"Ben üreticiyi savunuyorum. Sorunumuz şu hayatı sorgulamıyoruz? Kardeşim sen 80 liraya satıyorsun üretici kaça satıyor? Kim kazanıyor? Bu politika böyle sürerse fındık bahçelerinin sahipleri kendi bahçesinde işçi olacak."

"Devlet Planlama Teşkilatının yeniden kurulması lazım. Biz Güney Kore'den önce araba üreten ülkeyiz. Onların planlama örgütleri var neyi neye göre yapacaklarını planlıyorlar."

Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz, biz doğru bulmuyoruz"

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