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    Son dakika... CHP'de Parti Meclisi'nin isimleri belli oluyor

    Rifat BAŞARAN
    05.02.2018 - 01:59 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 12 adayın gösterildiği Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun (BYKP) seçim sonuçları açıklandı. BKYP için gösterilen 8 isim Parti Meclisi'ne doğrudan girecek. 

    Son dakika... CHPde Parti Meclisinin isimleri belli oluyorCHP’nin 36. Olağan Büyük Kurultayı’nda 52 kişilik Parti Meclisi (PM), 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve 8 kişilik Bilim Yüksek Kültür Platformu (BYKP) için seçime gidildi. 686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın’a BYKP listesinde yer verildi. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde sürpriz, emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz oldu.

    Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak. 

    LİSTEYE GİREN İSİMLER

    CHP'de Parti Meclisi'ne ilk giren isimler belli oldu.

    Uzun süren oy sayımının ardından ilk sonuç Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan (BKYP) geldi.

    Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği adaylar arasından Prof. Dr. Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Fethi Açıkel BKYP’ye girerken sanatçı Onur Akın, Ankara Milletvekili Murat Emir, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvili Ömer Fethi Gürer liste dışı kaldı. En fazla oyu Karabıyık aldı.

    Kayıtlı bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de, PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulunmuştu.

    Delegeler 4 saat süren oy verme işlemi sırasında PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini, YDK için en az 14 en fazla 15, BYKP'de ise 12 adaydan 8'i için işaretleme yaptı.

    LİSTELER SAVAŞI

    CHP’de PM için 488, YDK için 108 aday yarışa girdi. Kılıçdaroğlu, anahtar listesinde 16 kadın, üç genç adaya yer verdi. PM’de 25 isim yerini korurken, 27 yeni isim anahtar listeye girdi. Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alan Gamze İlgezdi, Yaşar Seğman, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan, Muharrem İnce’nin listesinde de yer aldı.

    Kılıçdaroğlu, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MYK) yer alan bazı isimlere PM listesinde yer vermedi. 

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    Etiketler: chp , parti , liste , son dakika
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