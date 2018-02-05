Son dakika... CHP'de Parti Meclisi'ne giren ilk isimler belli oldu

CHP’nin 36. Olağan Büyük Kurultayı’nda 52 kişilik Parti Meclisi (PM), 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve 8 kişilik Bilim Yüksek Kültür Platformu (BYKP) için seçime gidildi. 686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın’a BYKP listesinde yer verildi. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde sürpriz, emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz oldu.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından parti tüzüğündeki "cinsiyet ve gençlik kotası" uygulanarak, kesin sonuçlar daha sonra duyurulacak.

LİSTEYE GİREN İSİMLER

CHP'de Parti Meclisi'ne ilk giren isimler belli oldu.

Uzun süren oy sayımının ardından ilk sonuç Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan (BKYP) geldi.

Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği adaylar arasından Prof. Dr. Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Fethi Açıkel BKYP’ye girerken sanatçı Onur Akın, Ankara Milletvekili Murat Emir, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvili Ömer Fethi Gürer liste dışı kaldı. En fazla oyu Karabıyık aldı.

Kayıtlı bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de, PM için 488, YDK için de 108 kişi başvuruda bulunmuştu.

Delegeler 4 saat süren oy verme işlemi sırasında PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini, YDK için en az 14 en fazla 15, BYKP'de ise 12 adaydan 8'i için işaretleme yaptı.

YDK SEÇİMİNİN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARI

CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden Kurultayda, 108 kişinin başvuru yaptığı YDK seçimlerinin sonuçları belli oldu.

Toplam 15 üyeden oluşan YDK asil listesinde yer alan isimler ve aldıkları oylar ise şöyle:

"Tuba Torun 603, Erdoğan Kılıç 553, Uğur Bayraktutan 548, Gülsüm Filorinalı 542, Sezgin Kaya 534, Öncü Özbay 526, Selahattin Emre 498, Ahmet Ersen Özsoy 486, Mahir Polat 486, Mustafa Serdar Soydan 478, Emrah Arslan 444, Cem Artantaş 436, Turan Aydoğan 432, Süleyman Bülbül 420 ve Banu Gençkan 378."

LİSTELER SAVAŞI

CHP’de PM için 488, YDK için 108 aday yarışa girdi. Kılıçdaroğlu, anahtar listesinde 16 kadın, üç genç adaya yer verdi. PM’de 25 isim yerini korurken, 27 yeni isim anahtar listeye girdi. Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alan Gamze İlgezdi, Yaşar Seğman, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Emine Gülizar Emecan, Muharrem İnce’nin listesinde de yer aldı.

Kılıçdaroğlu, Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MYK) yer alan bazı isimlere PM listesinde yer vermedi.