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    Son dakika... CHP milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma

    ANTALYA (İHA)
    15 Ağustos 2017 - 16:12Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 16:13

    İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında, 3 Ağustos 2017 tarihinde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sözleri sebebiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    CHP'li Akaydın'a yöneltilen suçlamaların, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak”, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” olduğu belirtildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yürürlükteki yasalar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili işlemleri konulu 100/1 nolu genelgesi çerçevesinde soruşturma işlemlerinin yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği duyuruldu.

    Etiketler: CHP , Mustafa Akaydın , Son dakika , Soruşturma
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