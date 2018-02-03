Kılıçdaroğlu yeniden seçildi

23.20 - Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkan seçildi. İnce 447 oy aldı.

23.00 - CHP Olağan Genel Kurulunda oy verme işlemi sona erdi, sayım işlemine geçildi.



22.20 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu kalabalık bir ekiple oy kullanmak için sandık başına giderken partililer tarafından sloganlarla desteklendi.









20.45 - CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi. Daha sonra bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de oy verme işlemine geçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı seçimlerde, adaylar tüzük gereği genel başkan seçilebilmek için mevcut delegenin yarıdan bir fazlasının oyunu almaya çalışacak.

18.30 - İnce adaylıktan çekilmedi, sandıklar iki adaylı oylama için kuruluyor. Oylamanın 21.00-23.00 arası yapılması planlanıyor.

18.21 - Divanın önü karıştı. İnce'nin taraftarları slogan atıyor. Bu şartlarda İnce'nin adaylığının sürüp sürmediğinin belli olmadığı yorumları yapılıyordu ama Divan Kurulu salonda iki aday için oylama anonsu yaptırdı.

18.17 - Divandan yapılan açıklamaya göre İnce 166 imzayla başvurdu, bunlardan ikisi sonradan geri çekildi ve mükerrer imzalar da düşülünce İnce'nin imza sayısı 118'e geriledi ve adaylık barajının altında kaldı. Divan Başkanı Büyükerşen, Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mektupla kendi oylarını İnce'ye yazdırmak istediği için İnce'nin bu yolla aday olabileceğini bildirdi. Fakat İnce bir kez daha kürsüye çıkıp "Mükerrer oy istemiyorum, delegenin özgür iradesini istiyorum" dedi. İnce'nin adaylıktan çekilmesi gündemde.

17.05 - Kurultay söz alan delegelerin konuşmalarıyla sürüyor.

16.08 - Delegelerin tek tek divana çağrılıp imzalarının sorulmasının ardından kriz çözüm yoluna girdi. CHP'li milletvekillerinin aktarımına göre Kılıçdaroğlu İnce'nin adaylığı önündeki sorunun çözülmesi için bizzat devreye girdi. Kılıçdaroğlu mükerrer imzalar nedeniyle İnce'nin imza sayısının yetersiz kalması halinde kendi destekçilerinin İnce için imza vermesini istedi. İnce ise "Benim kimsenin imzasına ihtiyacım yok. Ben lütuf istemiyorum. Örgütümün temsilcilerinin imzasını istiyorum" dedi.

15.12 - Muharrem İnce'nin mükerrer imzalar nedeniyle seçimde yarışamayacağı iddialarını yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin şunları söyledi: "Aşılmayacak bir sorun değil. Çoklu adaylarda zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek imza verilebiliyor. Bu isimlere hangi ismi seçtiği sorulacak. Sayın Genel Başkan'ı da tanıyorum. Büyük ihtimalle sorun çözülecek."

15.00 - Konuşmasını bitiren İnce'nin adaylığında mükerrer imzalar olduğu iddiası tartışılıyor. "49 mükerrrer imza tespit edildi" iddiası doğrulanırsa İnce seçimde yarışamayabilir. Mükerrer imzaları saptayan Divan Kurulu, bu arada İnce'nin adaylık konuşması yapmasına da izin vermişti. İmzaları yeniden kontrol eden Divan Kurulu'nun son kararı bekleniyor.

14.45 - Muharrem İnce: "İki seçimde partiyi birinci yapamayan genel başkan istifa etsin. Bunu tüzüğe yazacağız."

14.39 - Muharrem İnce: "Bizim genel başkanımız yanlış yapar ama haram yemez, merak etmeyin."

14:32 - Muharrem İnce: "Hedefimiz yüzde 50+1. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı... Bugün neden aday oldum biliyor musunuz? Sizleri seçim akşamı ağlatmamak için genel başkanlığa aday oldum. Sizi ezdirmeyeceğim."

14.14 - Muharrem İnce konuşmasını sürdürüyor, CHP yönetiminin ardından şimdi de AK Parti hükümetini eleştiriyor: "Mevcut konumlarını korumak için yapamayacakları şey, söyleyemeyecekleri yalan yok. AKP'nin sloganı ya iktidar ya ölüm."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ÖSO’yu Kuvayı Milliye’ye benzetmesine de değinen İnce şöyle devam etti:

“Umut olmak için buradayım. Büyük değişim için buradayım. Dış politikada topyekün bozgun dönemi yaşıyoruz. Devletten devlete politika yapardık. Şimdi partiden partiye politika yapılıyor. Türkiye’nin 70 yıllık Filistin politikası vardı. Bugün 70 yıllık Filistin politikası terk edildi. AKP Genel Merkezi’nden idare ediliyor. Pasaportumuzun Edirne’den öteye değeri yok. Ortadoğu bataklığına saplandık. Bir tarih cahili ‘ÖSO, Kuvayı Milliye’ diyor. Kuvayı Milliye askerlerinin ekmek almaya parası yoktu. Ne diyorsun sen cahil. Kuvayı Milliye’nin askerleri emperyalistlere karşı savaştı. ÖSO’nun derdi bir tane; Esad gidince onların sorunu bitiyor. Sen nasıl olur da Kuvayi Milliye ile yan yana koyarsın… Tarih cahili… ÖSO dolarla maaş oluyor. Kuvayı Milliye evine ekmek götüremiyordu. Ama ne yazık ki bir taraftan o kaçak sarayda oturan o tarih cahili konuşurken CHP’nin yöneticileri de bu tarih cahilinin haddini bildiremiyor, ona cevap veremiyor. ‘Muharrem İnce niye aday oldun’ diye soranlara cevap veriyorum. Onun haddini bildirmek için adayım. Ülkemizin kaderi bir kişinin iki dudağı arasında. Sözde dünya lideri, kafa tuttuğunu zanneettiği emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürdüğünün farkında değil…”

İNCE: CHP'DE TUZU KURULAR VAR

13.50 - CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. İnce özetle şunları söyledi: "Bu kurultay Türkiye için, partimiz için ve benim için çok önemli. Devrimlerin, zaferlerin, kuruluşun partisiyiz. Bu mücadelede boyun eğmeyenlere selam olsun. İki ayrı yol, iki ayrı ihtimal var. Ya kazanacağız, ya kaybedeceğiz… CHP’nin çok değerli gönüldaşları, geleceğimiz elimizden alınıyor, cumhuriyetimiz yıkılıyor, umutlarımızı söndürmek istiyorlar, yaşama sevincimizi yok etmek istiyorlar. Karşımızdaki bir siyasi parti değil, ülkeyi yağmalamak için bir araya gelmiş bir yapı. Cumhuriyeti kuran parti, cumhuriyeti kurtaracaktır… CHP’de de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy (belediyeler) onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum."

13.31 - CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayları resmileşti: Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. Daha önce aday olacaklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ise delegelerin en az yüzde 10'undan imza toplayamadıkları için resmen aday olamadılar.

13.27 - Salonda "adayların imzaları getirmesi için son beş dakika" anonsu yapıldı. Muharrem İnce'nin 165 imza topladığı salonda konuşuluyor. Adaylık için delegelerin en az yüzde 10'unun imzasını almak gerekiyor. CHP'nin 1280 delegesi olsa da Adıyaman kongresi teknik bir nedenle iptal edildiği için Adıyaman'dan gelen 11 delege oy kullanamayacak. Bu nedenle aday olmak isteyenin 127 imza toplaması yeterli. Her delege tek bir adaya oy verebildiği ve Kılıçdaroğlu'nun da 900 civarında imzayla gelmesi beklendiği için, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun resmen aday olması zor görünüyor.

13.06 - Divan Başkanı Büyükerşen adaylara topladıkları imzaları getirmesi için yarım saat süre verdi. Kılıçdaroğlu salondan ayrıldı.

12.46 - Beş temel sorun olarak terör, adalet, milli eğitim, dış politika ve demokrasiyi sayan Kılıçdaroğlu, parti teşkilatının bu alanlara odaklanması çağrısı yaptı ve konuşmasını tamamladı.

12.37 - Kılıçdaroğlu: "FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarın dedik. Her türlü numarayı çektiler. Aynı yolda paralel yürüyorlardı. Şimdi FETÖ ile ilgisi olmayanları suçluyorlar."

12.22 - Kılıçdaroğlu: "İktidara gelince asgari ücretliden vergi almayacağız. Çiftçinin yüzde 1 kanuni hakkını vereceğiz. Türkiye'yi saman ithal eden ülke ayıbından kurtaracağız. Bilgi yoğunluklu, katma değeri yüksek üretimden de Türkiye'yi yönetenlerin haberi yok, biz hepsini hayata geçireceğiz. 21. yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma kararlılığındayız."

KILIÇDAROĞLU'DAN SURİYE ÇIKIŞI

12.18 - Kılıçdaroğlu: "CHP entellerin partisi diyorlar. Senin dünyadan haberin yokken taşeronların hakkını biz gündeme getirdik. Orman köylüsüne biz sahip çıktık. Kamyon şoförünün derdini biz dinledik... Allah'ın izniyle Ankara'yı, Bursa'yı, İstanbul'u, Manisa'yı, Balıkesir'i, Adana'yı alacağız. Tarih yazacağız. Yerelden başlayarak gücümüzü iktidara taşıyacağız."

12.05 - Bu arada AK Parti'nin CHP kurultayına temsilci göndermemesinin nedeni ortaya çıktı. AK Partililer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa yeniden seçildiği kendi kongrelerine CHP temsilci göndermediği için bugün bu kararın alındığını söylüyor. (Detaylar için tıklayın)

12.03 - Kılıçdaroğlu: "Lozan'ı tartışmaya açanlara soruyorum: Sen Sevr'i mi özledin? Lozan milli kurtuluşun onur senedidir. Dış politikamız milli olmak zorundadır. Türkiye'nin çıkarlarına uygun inşa edilmelidir."

11.59 - Kılıçdaroğlu: "Adına ister Kürt sorunu ister başka bir şey deyin. Bu sorunu çözecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

11.57 - Kılıçdaroğlu: "Hükümete açık ve net bir çağrı yapıyorum. Suriye hükümetiyle derhal temasa geçin. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa Suriye devletiyle ilişki kurmak gerekiyor."

11.47 - Daha önce kısa bir açış konuşması yapan Kılıçdaroğlu, bu kez yeniden genel başkanlık için adaylık konuşmasını yapıyor. "Afrin'de mücadele eden Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine buradan selam gönderiyoruz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda milli duruşumuzu açık ve net dile getirdik. Ama birileri Afrin operasyonunu partisinin bir kararıymış gibi topluma sunmaya çalışıyor. Ordu Mustafa Kemal'in ordusudur, senin ordun değildir. Mücadele Türkiye içindir, senin için değildir."

11.45 - Genel başkanlığa aday olacaklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, adaylık için yeterli imzayı toplayıp toplamadıklarına dair henüz bir açıklama yapmadı. İnce ise daha önce yeterli imza sayısına ulaştığını açıklamıştı.

11.23 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oybirliğiyle Divan Başkanı seçildi. Büyükerşen kurultayı resmen başlattı.

11.21 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kılıçdaroğlu "Başta Afrin olmak üzere şehit düşmüş Mustafa Kemal'in Mehmetçikleri için bu saygı duruşunu yaptık, İstiklal Marşımızı okuduk" dedi. Başkanlık divanı seçiliyor.

11.14 - Kılıçdaroğlu açış konuşmasını yapıyor: "İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Bunlardan birincisi Deniz Baykal. Tedavi görüyor ve şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız Deniz Baykal için. Aramızda olmayan bir diğer milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Hiçbir somut gerekçe gösterilmeden talimat üzerine hapishanede tutulmaktadır. Kurultayımızda bütün kurultay üyelerinin ve katılımcıların selamını sevgisini dostluğunu gönderiyorum. Enis Berberoğlu’nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan MİT TIR’ları ile ilgili bilgiyi Can Dündar’a verdi diye gözaltına alındı, 25 yıla mahkum edildi. Üst mahkeme bozdu ama Hala içerde. MİT TIR'ları ile ilgili tutanağı tutan hakim savcı jandarma komutanı FETÖ’den şu anda hapisteler. Şu soruyu 80 milyonunu önünde yargı camiasına sormak istiyorum: Terör örgütlerinin tuttuğu tutanaklar bildiği bir sır onlar nasıl olur da devlet sırrı olur. CHP’ye gözdağı vermek için Enis Berberoğlu’nu tutuklatıp hapse atacaksınız. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyiz, çünkü biz Kuvay-ı Milliyeyiz."

11.12 - Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile yanyana oturdu. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanındaki koltuk ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na ayrıldı. Berberoğlu kurultaya gönderdiği mesajda "Varlığınız yeter" dedi. (Mesajın tam metni için tıklayın)

11.13 - Işık gösterisinin ardından Adalet Yürüyüşü'ne dair kısa bir belgesel gösterildi ve şimdi Kılıçdaroğlu açış konuşmasını yapmak üzere kürsüye geçiyor.

11.01 - Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmesinin ardından lazerli ışık gösterisi başladı.

10.54 - Kılıçdaroğlu eşiyle beraber salona girdi. Adalet Yürüyüşü'ndeki marş eşliğinde, alkışlarla elindeki karanfilleri atarak yerine geçiyor.

10.39 - Genel başkan adaylarından Muharrem İnce, eşiyle beraber Kılıçdaroğlu'na ayrılan platformdan giriş yaptı. Taraftarları alkışlarla, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla İnce'yi üzerine gül atarak karşıladı.





10.30 - İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu alkışlarla salona giriş yaptı.

10.22 - Programa göre 10.00'da başlaması planlanan kurultay, delegelerin tamamı salona ulaşmadığı için sarktı.11.00 sularında divanın oluşturulması ve ardından Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması bekleniyor.

09.55 - Kurultayda sık sık 10. Yıl Marşı ve türküler seslendirilirken tribünleri dolduran CHP’liler de hep beraber, bayraklarla eşlik ediyor.

09.36 - Kurultay salonunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı platformun arkasına dev ekran yerleştirildi.

Platformun bir yanında ise şu yazı dikkat çekti: “Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir” sözlerinin yer aldığı Atatürk posteri; diğer tarafa ise dev Türk bayrağı asıldı. Platformun karşısında ise Kılıçdaroğlu’nun büyük resminin altında “CHP’li olmak bağımsızlık, özgürlük ve halk için yılmadan mücadele etmek demektir. Yolumuz, bu onurlu tarihi yazanların yoludur."

09.15 - Platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösterilirken, partililerden yuhalama sesleri yükseldi.

KURULTAY NOTLARI

* CHP Kurultayında bugün ilk olarak Divan oluşturulacak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Divan Başkanı seçileceği Kurultay’da Genel Başkan Kılıçdaroğlu konuşacak. Genel Başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında, Muharrem İnce, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Ümit Kocasakal da aday adaylığını açıklamıştı. Toplam delege sayısının yüzde 10’u oranında imza alan aday adayı bugün genel başkanlık yarışına katılacak.

* Salona girişte yoğun güvenlik önlemleri var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce katılımcı uzun bir yürüyüşün ardından birkaç kontrol noktasından geçerek salona giriyor.

* Salonun etrafı Kurultayın da teması olan “Adalet ve Cesaret” sloganın yer aldığı ışıklı pano ile çevrilirken duvarlarda, “Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz”, “Barışı birlikte inşa edeceğiz”, “Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz”, “Özgür basın varsa özgür toplum vardır”, “Değişimi ancak devrimcilik yapar”, “Adalet güneş gibi doğacak”, “Güven Türkiyem biz varız” sloganlarının yer aldığı pankartlar asıldı.

* AK Parti'nin ve MHP'nin, CHP Kurultayı'na temsilci göndermeme kararı aldığı bildirildi.

* Salonda tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte” yazılı afiş dikkat çekti. Kulislerde Parti Meclisi için adı konuşulan Berberoğlu kurultaya şu mesajı gönderdi:

“Beni bu dört duvar arasında hiç ama hiç yalnız bırakmadınız, hissettirmediniz.

Sağ olun, var olun!

Ne kadar gayret etsem de, içeriden dışarıyı takip etmek gerçekten zor.

Bazen düşünüyorum...

Mücadele içeride mi yoksa dışarıda mı daha çetin geçiyor diye...

Kararsız kalıyorum.

Çünkü bu güzel ülkede zalimlerle adalet ve özgürlük savaşçıları arasındaki kavga çok hassas bir dengeye oturdu.

O sebeple partimin adalet adına attığı her adım, elde ettiği en ufak kazanım, beni sadece gururlandırmakla kalmıyor, özgürlüğüme biraz daha yakınlaştırıyor.

Bu yüzden, “Enis için ne yapmalıyız?” diye düşünmenize hiç gerek yok!

Varlığınız yeter, CHP yeter!

Üstelik sadece bana değil, Türkiye’ye yeter!

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Afrin olmak üzere vatan savunması yapan her Mehmetçiğimiz'in sağ salim dönebilmesi temennisi ile kurultayımızı saygıyla selamlıyorum. Enis Berberoğlu / Maltepe Cezaevi B-9 Üst Koğuş”