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    Son dakika... CHP kurultayında çok sayıda kişi kumanyadan zehirlendi

    Rifat BAŞARAN/ANKARA - Fotoğraf: Rıza ÖZEL
    04.02.2018 - 20:32 | Son Güncelleme:

    CHP Kurultayı’nda döner ekmekli kumanyadan yiyen partililer, hastanelik oldu. CHP’de kurultay devam ederken akşam saatlerinde bir çok partili, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşayarak kusmaya başladı. 112 Acil sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan partililerin Kurultay’da dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan yediği öğrenildi.

    CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na katılan çok sayıda partilinin yedikleri kumanyadan zehirlendikleri belirtildi.

    Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayın ikinci gününde, bazı partililer kustu ve mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı.

    Zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığınca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi. Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.  

    Ayrıntılar geliyor...

    CHP Kurultayı’nda ikinci gün... Liste yarışı...CHP Kurultayı’nda ikinci gün... Liste yarışı...

    Son dakika... CHP kurultayında çok sayıda kişi kumanyadan zehirlendi
    Son dakika... CHP kurultayında çok sayıda kişi kumanyadan zehirlendi

     

     

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    Etiketler: chp , kumanya , zehirlenme , son dakika
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