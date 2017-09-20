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    Çevreci Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu

    Salim UZUN / ANTALYA
    20.09.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 11:23

    ANTALYA’nın Finike İlçesi’nde doğaya zarar veren taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç, tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi’nde ölü bulundu. Yamuç ilk bilgilere göre kendisini asarak intihar etti. Katil zanlısı Yamuç, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL’sini ödediğini söylemiş, "10 gün içersinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun" demişti. İddianamenin önümüzdeki hafta tamamlanması ve davanın başlaması bekleniyor.

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    • Çevreci çiftin katil zanlısı yakalandı
    • Çevreci çiftin katil zanlısı yakalandı
    • Çevreci çiftin katil zanlısı yakalandı
    • Çevreci çiftin katil zanlısı yakalandı

    Finike İlçesi’nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Ali Yamuç, bir süre önce ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilmişti. Çevreci Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu

    Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun Finike’deki mermer ocaklarına karşı yürüttüğü mücadelede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği’nde (TOROÇDER) birlikte görev yapan ve cinayetlerle ilgili Büyüknohutçu ailesinin de avukatlığını üstlenen İsmail Doğan Tunçbilek, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında intihar olayını doğruladı.

    Tunçbilek, ''Kendisi intihar etmiş. Ancak ne şekilde intihar ettiğine yönelik ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Cinayetle ilgili henüz iddianame hazırlanmadı, önümüzdeki hafta hazırlanmasını bekliyoruz. İlk duruşmada bizim bilmediğimiz farklı konulardan bahsedeceğini düşünüyorduk ama şimdi öldüğü için açıkça olayın kapalı kısımlarıyla ilgili bilgileri maalesef öğrenemeyeceğiz. Dosyayla ilgili esas delili, unsuru kaybetmiş olduk" diye konuştu.

    İlk bilgilere göre Yamuç çarşafla kendisini asarak intihar etti.

    Hürriyet’e konuşan Emine Büyüknohutçu, “Biz de şaşkınız. Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılacağı söylendi. Olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarımızla görüştük. Onlar da olayı araştırıyor” dedi.

    Öte yandan cinayetle ilgili iddianame hazırlık sürecinin son aşamasına gelindiği, savcının cinayet esnasında uzak atış mı yakın atış mı yapıldığı ile ilgili belgeyi beklediği öğrenildi. İntihar olayı ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

    Çevreci Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu
    Cinayet zanlısı Ali Yamuç ve eşi Fatma Yamuç

    EŞİNİN ÜZERİNDEN MEKTUP ÇIKTI

    Katil zanlısı Ali Yamuç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan 'Çirkin' lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL’sini ödediğini söylemişti. Savcılık ve mahkemedeki bu ifadesinden sonra cezaevinde yazdığı iddia edilen ve daha sonra tutuklanan eşi Fatma Yamuç'un üzerinde ele geçirilen bir mektupta ise katil zanlısı başka bir mermer ocağının sahibini suçlamıştı. Soruşturma dosyasında da yer alan bu mektupta ''Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içersinde 100 bin TL parayı eşim olan (Fatma Yamuç’a) vermez iseniz Ali Ulvi Küçüknohutçu ve eşi Aysin Küçüknohutçu cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vaad ettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, 'Öldür paranı hemen vercez' diye vaadlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz. 10 gün içersinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun. O kadar yakarım" ifadeleri yer aldı.

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    Etiketler: Antalya , çevreci çift , Ali Ulvi Büyüknohutçu , Aysin Büyüknohutçu , son dakika , Ali Yamuç
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