Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Cesedi yakılıp ormana atılan Eylem, öldürüldüğü gün arkadaşını arayıp helallik istemiş

    Cesedi yakılıp ormana atılan Eylem, öldürüldüğü gün arkadaşını arayıp helallik istemiş

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 07:43 | Son Güncelleme:

    Aydın’da öldürüldükten sonra cesedi yakılarak ormana atılan Eylem Gülçin Kanık'ın hayatı acılarla geçmiş. Arkadaşlarının anlattığına göre Eylem, ilk evliliğini babasının zoruyla yaptı, boşandı. Kendisini terk eden ikinci kocası çocuğunu ona yıllarca göstermedi. Kredi kartı dolandırıcılığından 20 ay hapis yattı. Babası 2014'te kanserden öldü. Eylem öldürüldüğü gün bir arkadaşını arayıp helallik istedi.

    Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu ileri sürülen Eylem'le uzun yıllar beraber olduklarını söyleyen bir kız arkadaşı, "Eylem çok iyi biriydi. Karıncayı bile incitmezdi. Ben üniversitede tanıdım. Okuldan önce bir erkek arkadaşı aracılığıyla dolandırıcılık çetesine bulaşmış. Kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları bazı vatandaşların hesaplarındaki paraları kendilerine geçirmişler. Daha sonra kiraladıkları araçla gezerken Kırıkkale'de yakalanmışlar. Orada 20 ay kadar hapis yatmış" şeklinde konuştu.

    OKULU BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

    "Bizimle beraber okula başladı" diyen başka bir kız arkadaşı ise, "Eylem deli dolu bir kızdı. Babası, 20 yaşındayken onu istemediği O. adlı şahısla evlendirmiş. Ondan ayrılıp C. ile severek evlenmiş ve ondan bir oğlu olmuştu. Aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle C.'den ayrılmışlardı. C., okul yıllarında Eylem'e oğlunu hiç göstermedi" şeklinde konuştu. Özel bir üniversitede Dış Ticaret Bölümü'nde okuyan Eylem okulu birincilikle bitirmişti.

    Cesedi yakılıp ormana atılan Eylem, öldürüldüğü gün arkadaşını arayıp helallik istemişTV'DE MODA YARIŞMASINA KATILDI

    Eski hayatından kurtulup yeni bir hayata başlamak isteyen Eylem, özel bir TV kanalında yayımlanan moda yarışmasına katılmıştı.

    Anne ve babasının ayrı yaşadığını söyleyen kız arkadaşı, "Babası başka bir kadınla evlenmişti. Onunla çok konuşmuyordu. Üvey annesi ile anlaşamadığı için hep kavga ediyorlardı. Babası yaklaşık 3 yıl önce akciğer kanserinden vefat etmişti. Öz annesi Esin Kanık ise hala hayatta ve Yozgat Sorgun'da" şeklinde konuştu.

    Eylem'in bir başka arkadaşı ise, "Eski hayatından eser yoktu. İstanbul Göztepe'de erkek arkadaşıyla beraber yaşıyordu. Bir otomotiv şirketinde çalışıyordu. Tutuksuz olarak yargılandığı davadan aranması çıkınca 6 ay önce işten ayrıldı. Sıkıntılarını söylese onu bu yoldan çevirirdim. Öldürüldüğü gün, yani 4 Ekim'de hamile olan bir arkadaşımı aramış nasıl olduğunu sormuş ve hakkını helal etmesini istemiş. Ona bu caniliği yaptıklarına hâlâ inanamıyorum" dedi.

    'İYİ İNSANA DENK GELMEK NASİP'

    Kanık'ın Instagram'daki son paylaşımında "İyi bir insan olmak karakter meselesidir. İyi bir insana denk gelmek ise tamamen nasip" diye yazdı.

    İnsan kaçakçıları yakarak öldürmüştü... Bu yüzden Türkiyeden gitmek istemişİnsan kaçakçıları yakarak öldürmüştü... Bu yüzden Türkiye'den gitmek istemiş

     

     

     

     

    Etiketler: Eylem Gülçin Kanık , Aydın , cinayet , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri