Son dakika! Celal Talabani hayatını kaybetti!

IKYB'den yayın yapan Rudaw medya grubu, Almanya'da tedavi gören Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rudaw'ın Almanya muhabiri 83 yaşındaki Talabani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Talabani, 17 Aralık 2012'de başkent Bağdat'ta beyin kanaması geçirmiş, bir gün sonra ambulans uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e sevk edilmişti. Talabani 579 günlük tedavinin ardından 20 Temmuz 2014'te Süleymaniye'ye dönmüştü.

Talabani, en son temmuzda İran'ın başkenti Tahran'a ziyarette bulunmuştu.

BUGÜN YALANLANMIŞTI

Bağdat’ta yayın yapan El Irakiye Televizyonu, Almanya’da tedavi gören Irak eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’ninÿ aşamını yitirdiğini duyurdu. IKYB yetkilileri, ilk olarak haberi yalanlayıp Talabani’nin durumunun ağır olduğunu belirtirken, bu kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw Televizyonunun Almanya muhabiri Almanya’da tedavi gören Talabani’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

REFERANDUM’DAN ÖNCE YENİDEN ALMANYA’YA GİTMİŞTİ

Irak eski Cumhurbaşkanı ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKBY) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin sağlık kontrolü için referandumdan önce 12 Eylül’de yeniden Almanya’nın başkenti Berlin’e gitmişti.

CELAL TALABANİ KİMDİR?

Celal Talabani, 12 Kasım 1933 tarihinde Irak Kelkan'da dünyaya geldi. Siyasi hayatına 1950'li yılların başında Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) alt kademelerinde görev almaya başlayan Talabani, 1961 yılında partinin üst düzey temsilcilerinden birisi haline geldi.

Bağdat Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Celal Talabani, 1961 yılında Abdülkerim Kasım hükumetine karşı ayaklanmalara katıldı. Kasım'ı iktidardan uzaklaştırdıkları darbenin ardından 1963 yılında Cumhurbaşkanı Abdüsselam Arif'in hükumetiyle yürütülen görüşmelerde delegasyon liderliği yaptı.

2005 ile 2014 yılları arasında resmi olarak Irak Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Talabani, 18 Aralık 2012 tarihinde felç geçirdi ve sonunda komada olduğu rapor edilerek Bağdat'ta yoğun bakıma alındı. Cumhurbaşkanının resmî internet sitesinde yapılan açıklamada, bloke arterler için tedavi edildiği bildirildi. 19 Temmuz 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Celal Talabani tıbbi tedavisinin ardından 18 ay sonra Irak'a geri döndü. Celal Talabani'nin 24 Temmuz 2014'te görev süresi sona erdi.