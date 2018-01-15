Son dakika... Çavuşoğlu: Böyle bir adım atılamaz, bölgede kaos olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'YPG ordusu' açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu, "ABD, Koalisyon adına karar alamaz. Böyle bir adım atılamaz, bölgede kaos olur. ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütlerini mi tercih ediyor? Yarın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bu konuyu görüşeceğiz. Rakka'da bize verilen sözler tutulmadı. PKK ile nasıl mücadele ediyorsak YPG ile de ederiz. Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." dedi.