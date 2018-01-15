Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Çavuşoğlu: Böyle bir adım atılamaz, bölgede kaos olur

    Son dakika... Çavuşoğlu: Böyle bir adım atılamaz, bölgede kaos olur

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 21:42 | Son Güncelleme:

    Türkiye'den ABD'nin YPG kararına bir sert tepki daha geldi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD, Koalisyon adına açıklama yapamaz. Böyle bir adım atılamaz. Bölgede kaos olur. ABD'nin artık net bir karar verip, tavır koyması lazım. Yarın bu konuyu Tillerson ile görüşeceğiz." dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'YPG ordusu' açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

    Çavuşoğlu, "ABD, Koalisyon adına karar alamaz. Böyle bir adım atılamaz, bölgede kaos olur. ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütlerini mi tercih ediyor? Yarın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bu konuyu görüşeceğiz. Rakka'da bize verilen sözler tutulmadı. PKK ile nasıl mücadele ediyorsak YPG ile de ederiz. Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." dedi.

     

    Etiketler: türkiye
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri