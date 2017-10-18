Son dakika... Çatışma sabaha kadar sürdü sabaha karşı el değiştirdi!

Rueters'ın aktardığı habere göre Musul Barajı peşmergeden Irak Ordusu'nun kontrolüne geçti.

Irak'ta Haşdi Şabi ve Irak Ordusu'nun Barzani'nin bölgelerine yaptığı operasyonlar sürüyor. Bu sabah Musul Barajı çevresine ilerleyen Şii milisler Haşdi Şabi ile bölgedeki Peşmerge arasında çatışma çıktı.

Peşmergenin baraj çevresini teslim etmeyi reddetmesiyle başlayan çatışmada en az 9 kişinin öldüğü bildiriliyor. Tarafların henüz bölgeden çekilmediği bildiriliyor, eller tetikte.

Musul Barajı, terör örgütü DEAŞ'ın üç yıl önce kenti işgal etmesiyle gündeme gelmişti. Kanlı örgütün barajı patlatıp patlatmayacağı günlerce konuşulmuştu.

Irak'taki çatışmalarda ölen peşmergeler, Süleymaniye kentinde toprağa veriliyor. Tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Irak Ordusu harekete geçmiş IKBY yönetimi iki gün içinde Kerkük Tuzhurmatu, Sincar ve birçok kenti kaybetmişti.

IBADİ'DEN IKBY'YE İLK MESAJ

Irak Başbakanı İbadi, Irak güçlerinin Pazartesi günü Kerkük'ün, Salı günü ise Şengal'in kontrolünü ele geçirdiği operasyonun ardından basın toplantısı düzenledi.

İbadi açıklamasında diyalog vurgusu yaptı: "Tek ülke içinde ortalık ve anayasaya temelinde diyalog çağrısı yapıyorum. Referandum bitti ve mazide kaldı. Bunu iptal edeceklerini umuyoruz ama biz bunu sahada sonlandırdık.

"Referandum bitti ve anayasa altında ve ulusal ortaklık ile karşılıklı haklar temelinde diyaloğu başlatmaya ihtiyacımız var.

Irak ordusu askerleri, Kerkük'teki Bai Hassan petrol sahasından IKBY bayrağını indirirken