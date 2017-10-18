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    Haberler >Dünya>Son dakika... Çatışma sabaha kadar sürdü sabaha karşı el değiştirdi!

    Son dakika... Çatışma sabaha kadar sürdü sabaha karşı el değiştirdi!

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 08:35 | Son Güncelleme:

    Irak Ordusu başlattığı operasyonla Peşmerge'den aldığı Kerkük Tuzhurmatu, Sincar'ın ardından şimdi de Musul barajının kontrolünü sağladığını bildirildi.

    Rueters'ın aktardığı habere göre Musul Barajı peşmergeden Irak Ordusu'nun kontrolüne geçti. 

    Irak'ta Haşdi Şabi ve Irak Ordusu'nun Barzani'nin bölgelerine yaptığı operasyonlar sürüyor. Bu sabah Musul Barajı çevresine ilerleyen Şii milisler Haşdi Şabi ile bölgedeki Peşmerge arasında çatışma çıktı.

    Peşmergenin baraj çevresini teslim etmeyi reddetmesiyle başlayan çatışmada en az 9 kişinin öldüğü bildiriliyor. Tarafların henüz bölgeden çekilmediği bildiriliyor, eller tetikte.

     Musul Barajı, terör örgütü DEAŞ'ın üç yıl önce kenti işgal etmesiyle gündeme gelmişti. Kanlı örgütün barajı patlatıp patlatmayacağı günlerce konuşulmuştu.

    Irak'taki çatışmalarda ölen peşmergeler, Süleymaniye kentinde toprağa veriliyor. Tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Irak Ordusu harekete geçmiş IKBY yönetimi iki gün içinde Kerkük Tuzhurmatu, Sincar ve birçok kenti kaybetmişti.

    İbadi: IKBY referandumu mazide kaldıİbadi: IKBY referandumu mazide kaldı

    IBADİ'DEN IKBY'YE İLK MESAJ

    Irak Başbakanı İbadi, Irak güçlerinin Pazartesi günü Kerkük'ün, Salı günü ise Şengal'in kontrolünü ele geçirdiği operasyonun ardından basın toplantısı düzenledi.

    İbadi açıklamasında diyalog vurgusu yaptı: "Tek ülke içinde ortalık ve anayasaya temelinde diyalog çağrısı yapıyorum. Referandum bitti ve mazide kaldı. Bunu iptal edeceklerini umuyoruz ama biz bunu sahada sonlandırdık.

    "Referandum bitti ve anayasa altında ve ulusal ortaklık ile karşılıklı haklar temelinde diyaloğu başlatmaya ihtiyacımız var.

    Son dakika... Çatışma sabaha kadar sürdü sabaha karşı el değiştirdiIrak ordusu askerleri, Kerkük'teki Bai Hassan petrol sahasından IKBY bayrağını indirirken

     

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