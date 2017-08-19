Çarpıcı Sarıgül iddiası!

Şişli Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı CHP'li Hayri İnönü son dönemde Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül ile tartışmasıyla gündeme gelmişti.İstanbul gazetesinden Arif Gündoğdu'nun haberine göre; Mustafa Sarıgül, İzmir Selçuk'ta yapılan Meryem Ana Ayini'nden önce binlerce kişiye verilen sabah kahvaltısına katıldı.

Menemen Belediyesi, Şişli Kent Konseyi ve azınlık vakıflarının temsilcilerinin de katıldığı kahvaltıda, tüm konuşmacılar Mustafa Sarıgül’den “daimi başkan” diye söz etti. Şişli Kent Konseyi Başkanı Ali Yavuz Meriç, Mustafa Sarıgül için “ezelimiz ve ebedimiz” derken, en net açıklamayı CHP'li Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, “Çok ama çok yakında Sarıgül yeniden Şişli Belediye Başkanı olacak” sözleriyle yaptı

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