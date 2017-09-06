Son dakika... Canlı bombanın kimliği belirlendi...

Olay saat 09.30 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki M50’nci Yıl Polis Merkezi önünde meydana geldi. Cadde üzerindeki şüpheli hareketleriyle dikkati çeken kişiyi polis takibe aldı. Kısa süre sonra polis merkezine yönelen bu kişiye polis ’dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayın hızlanan şüpheli, 50’nci Yıl Polis Merkezi’ne ulaşmasına 50 metre kala açılan ateşle öldürüldü. Çevre güvenliği alındıktan sonra gelen bomba uzmanları, cesetteki patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İlk bilgilere göre ’canlı bomba’nın Suriyeli 20 yaşındaki Abdulkadir E., olduğu belirlendi. Polis merkezi yakınındaki bir apartmanda oturduğu belirlenen Abdulkadir E.’nin evine baskın yapan polisler, babası Ahmet E.’yi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.

Mersin’e ailesiyle birlikte yerleşen Suriyeli teröristin oturduğu evlerinin balkonundan karakolun rahatlıkla görüldüğü saptandı.

’Canlı bomba’ Abdulkadir E.’nin 2 kardeşinin Suriye’deki çatışmada öldüğü, kendisinin de başından şarapnel parçasıyla yaralandığı ve sol tarafının kısmi felç olduğu bilgisine ulaşıldı.





BAŞSAVCI: TERÖR SALDIRISI

Polis merkezine gelen Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, "Saldırgan polis merkezine yaklaştığı sırada ’dur’ ihtarında bulunulmuş, ancak ihtara uymaması üzerine etkisiz hale getirilmiştir. Saldırganın terör ve diğer bağlantıları araştırılıyor" dedi.

VALİLİK: KABLOYA ELİNİ ATMASI ÜZERİNE VURULDU

Mersin Valiliği’nin yaptığı yazılı açıklamada da ’canlı bomba’ teröristin dur ihtarına uymayıp, elini kabloya atması üzerine vurularak etkisiz hale getirildiğiÿbelirtildi. Valilik açıklaması şöyle:

"Yenişehir İlçesi 50’nci Yıl Polis Merkezi Amirliği’ne 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkek şahıs görülmüş, bunun üzerine şüpheli şahsa ’dur’ ikazında bulunulmuş, ancak dur ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine, vurularak etkisiz hale getirilmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen erkek şahsın açık kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de terörle mücadele etkin bir şekilde sürdürülmekte olup, aralıksız bir şekilde devam etmektedir."

EV SAHİBİ KONUŞTU



Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, etkisiz hale getirilen teröristin, polis merkezinin arka kısımlarında yer alan 27133 Sokak'taki bir apartmanda kirada oturduğunu belirledi.



Evin sahibi gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin kendisini Suriye uyruklu A.S. olarak tanıttığını belirterek, "Suriye'den gelmişlerdi. 3 yıldır burada kirada oturuyorlardı. Bir iş yaptıkları yok. Sağda soldaki akrabaları, komşular yardım ederdi. Hiç şüphelenmedik böyle bir şeyden, gelir giderdi, görüşürdük. Suriye'den geldiğinde hastaydı. Bir tarafı felç gibiydi. Zaten 6 aydır fizik tedavi için hep hastaneye giderdi. Burada iyileşti." ifadesini kullandı.