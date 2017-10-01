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    Son dakika... Çankırı’da özel harekat polisleri kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Çankırı’da özel harekat polislerinin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 polis şehit oldu, 3 polis de yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, özel harekat polislerinin bulunduğu 34 UH 9874 plakalı otomobil, merkez köyleri bağlayan grup yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada özel hareket polisleri sürücü Mehmet Sarman ile Mesut Atma, Oğuzhan Güzel ve Osman Gürbüz yaralandı. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Osman Gürbüz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Özel harekat polislerinin Kırovacık köyünde düğüne katıldıkları, düğün sonrası Ankara'ya dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

    Etiketler: Son dakika , ÖZEL HAREKAT , KAZA , Şehit
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