Son dakika... Çankırı’da özel harekat polisleri kaza yaptı: 1 şehit, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, özel harekat polislerinin bulunduğu 34 UH 9874 plakalı otomobil, merkez köyleri bağlayan grup yolunda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada özel hareket polisleri sürücü Mehmet Sarman ile Mesut Atma, Oğuzhan Güzel ve Osman Gürbüz yaralandı. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Osman Gürbüz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Özel harekat polislerinin Kırovacık köyünde düğüne katıldıkları, düğün sonrası Ankara'ya dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.