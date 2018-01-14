Son dakika... Çanakkale'de korkutan deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Aşağıdaki son depremlere ait bilgiler, Kandilli Rasathanesi'nden alınmıştır. Tamamını görüntülemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.
Tarih Saat Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
15:11:15 3.4 -.- 1.6 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)
14:56:17 7.2 -.- 4.0 4.0 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
14:55:16 6.2 -.- 3.5 3.5 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
14:02:52 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
13:55:29 2.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
13:46:21 0.0 -.- 2.1 -.- YUKARISAZ-HEKIMHAN (MALATYA)
12:29:45 0.0 -.- 1.4 -.- CAYBUKU-(MUGLA)
12:13:15 5.0 -.- 3.3 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
11:29:23 0.0 -.- 1.9 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS)
11:16:29 1.1 -.- 2.5 -.- DERE-(KARAMAN)
SON DEPREMLERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR