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    Son dakika... Çanakkale'de korkutan deprem

    ÇANAKKALE (AA)
    14.01.2018 - 15:21 | Son Güncelleme:

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

    SON DEPREMLER

    Aşağıdaki son depremlere ait bilgiler, Kandilli Rasathanesi'nden alınmıştır. Tamamını görüntülemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

    Tarih Saat Derinlik(km) MD ML Mw Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    15:11:15 3.4 -.- 1.6 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)
    14:56:17 7.2 -.- 4.0 4.0 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 
    14:55:16 6.2 -.- 3.5 3.5 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
    14:02:52 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
    13:55:29 2.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
    13:46:21 0.0 -.- 2.1 -.- YUKARISAZ-HEKIMHAN (MALATYA)
    12:29:45 0.0 -.- 1.4 -.- CAYBUKU-(MUGLA)
    12:13:15 5.0 -.- 3.3 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
    11:29:23 0.0 -.- 1.9 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS)
    11:16:29 1.1 -.- 2.5 -.- DERE-(KARAMAN) 

    SON DEPREMLERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

     

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    Etiketler: son dakika , Çanakkale
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