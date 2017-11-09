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Son dakika... Cam filmi yasağı için gözler orada

Aysel ALP/ANKARA
09.11.2017 - 14:04 | Son Güncelleme:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geçen yıl Ekim ayında cam filmi yasağının kaldırılması için adım atmıştı. Cam filmi tartışmasında şimdi gözler İçişleri Bakanlığı'nda.

 

Bu adımın ardından yasak daha resmen kalkmadan milyonlarca araç cam filmi kaplatmış, trafik polisleri ceza kesmez olmuştu. Son dakika... Cam filmi yasağı için gözler orada

Ancak İçişleri Bakanlığı, cam filmi yasağının kaldırılmasına itiraz etmiş ve kalkmaması gerektiğini savunmuştu.

Bunun üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'can güvenliği' söz konusu olunca yasağın sürmesi yönünde yönetmelik değişikliğine gitmişti.

İÇİŞLERİ ONAY VERİRSE DERECELENDİRİLEBİLİR

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda konu yeniden ele alınacak. İçişleri Bakanlığı, cam filminde çok koyu camlar yerine sadece güneşi kesmeye yönelik hafif dereceli renkli camı uygun görürse Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili yönetmelikte buna göre bir değişiklik yapacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelikle bu yasağı sürdürüyor.

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Etiketler: Cam filmi nasıl sökülür , cam filmi cezası
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